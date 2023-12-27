CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Gazze’nin güneyinde soykırım! Batı Şeria’ya hava saldırısı: Keskin nişancılar çatılarda

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'nin güneyinde 24 saat içinde 100 hedefi daha vurduklarını söyleyen katil Başbakan Benjamin Netanyahu, saldırıları derinleştirdiklerini belirtti.
SOYKIRIMCI TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR
Gazze'de El Kassam Tugaylarının mücadelesi karşısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen ve özellikle de Hamas tünellerinde tokat üzerine tokat yiyen soykırımcı İsrail, çareyi "savaş" stratejisini değiştirmekte buldu.
El Kassam Tugayları'nın Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde soykırımcı İsrail'in piyade birliklerini hedef aldıkları anların görüntülerini yayımlamasının ardından İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
11.0 Soykırımcı İsrail ordusu, 24 saat içinde Gazze'de karadan, havadan ve denizden 200 hedefi bombaladıklarını duyurdu
10.41 İran Devrim Muhafızları: Suriye'deki danışmanlarımızdan birinin suikasta uğraması, İsrail tarafıyla mücadelemizi sürdürmemize engel olmayacak.
07.45 Soykırımcı İsrailBatı Şeria'daki Tulkerim kentine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. Saldırıda altı Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildiririldi. Öte yandan Filistin Kızılay'ı ve Kızılhaç'ının yaralıların yanına yaklaşmasının engellendiği bildirildi.
26 ARALIK'TA YAŞANANLAR...
23.25 BM Raportörü Albanese: "İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı"
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirterek, "İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı" dedi.
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrailli yetkililerin BM'yi Hamas'ın eylemlerinde suç ortağı olmakla suçlamasına yanıt verdi. Albanese, İsrail'in söz konusu suçlamalarını "saçma ve suç teşkil eden uygulamalarını kınayan herkese yönelik olağan suçlamalar" olarak nitelendirerek, "Bu yeni bir şey değil. İsrail elçiyi hedef alıyor. On yıllardır yaptığı şey bu" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirten Albanese, "İsrail Gazze'yi harap etti ve biz hala BM'yi suçluyoruz" dedi.
"ULUSLARARASI TOPLUMUN İSRAİL'E NASIL İTİBAR ETTİĞİNİ HALA MERAK EDİYORUM"
Albanese, "Uluslararası toplumun İsrail'e nasıl itibar ettiğini ve uluslararası medyanın İsrailli siyasi ve askeri liderlerin söylediklerine nasıl itibar ettiğini hala merak ediyorum. İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı.
23:08 FİLİSTİN KIZILAYI, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ EKİPLERİYLE İLETİŞİMİN KESİLDİĞİNİ DUYURDU
Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde obüslerle Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda, iletişim hizmetlerinin kesintisinde tek haberleşme aracı olarak kullanılan "VHF telsiz iletişim sistemine" zarar verildiği aktarılan açıklamada, "İletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle temasımız tamamen koptu. Bu durum, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmasında büyük zorluk teşkil ediyor." denildi.
16.40 Terör devleti İsrail'in hükümet sözcüsü "İsrail iki cephede savaş istemiyor ancak güvenliğimizi sağlamak için gereken her şeyi yapacağız. 1701 sayılı Uluslararası Karar uyarınca Hizbullah'ın sınırlardan çıkarılması gerekiyor, biz de ona geri çekilmesini söylüyoruz." şeklinde konuştu ve Hizbullah ile bir savaşa girmek istemediklerini belirtti.
15.26 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e yükseldi, 54 bin 918 kişi yaralandı.
13.51 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının doğusunda 8 askerden oluşan siyonist bir kuvveti tünele kurdukları bubi tuzağı ile yok ettiklerini bildirdi.
13.46 Hizbullah: Ramya sahası yakınındaki İsrail düşman askerlerini hedef aldık ve doğrudan isabetler sağladık.
11.00 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının doğusunda "El-Yasin 105" mermisi taşıyan siyonist Merkvah tankını hedef aldıklarını bildirdi.
09.00 Soykırımcı İsrail Batı Şeria'daki Nur Şems'e (Tulkarem) baskın düzenledi. El Cezire muhabiri Saldırının 7 Ekim'den bu yana Nur Şems'e düzenlenen en büyük saldırı olduğunu, bölgede sadece İHA'lar değil, helikopterlerin de olduğunu belirtiyor.
Birçok evin kuşatıldığı ve en az bir evin İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğu belirtilirken çok sayıda tutuklamanın olduğu da bildirildi.
Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da ayrıca; Nablus, Tubas, Kalkilya ve El Halil'e de baskınlar düzenlendi.
06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı." ifadesine yer verildi.
23 Aralık Cumartesi 70, 24 Aralık Pazar 70 ve 25 Aralık Pazartesi 60 tırın daha bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği belirtildi.
Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.
04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın, Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engelledi.
Gallant Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptı ancak Başbakanlık, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletti.
Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.
Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazdı.
Haberde, dolayısıyla esir takası görüşmelerinde arabulucularla temasa geçen Mossad Şefi'nin, bu konulara katılımının da engellendiği belirtildi.
03.35 İSRAİLLİ HAK ÖRGÜTÜ B'TSELEM: GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET İNANILMAZ BİÇİMDE KÖTÜLEŞİYOR
B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "An itibariyle, Gazze'deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla Gazze'de "insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiği" ve İsrail'in Filistin halkının "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtildi.
Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlaması istenildi.
22:46 KASSAM TUGAYLARI SALDIRDIKLARI İSRAİL ASKERLERİNDEN 40 ÖLÜ VE YARALI OLDUĞUNU DUYURDU
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik düzenlediği saldırıda 40 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evde bulunan 40 İsrail askerine saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, binanın TBG roketleriyle hedef alındığı ve tüm İsrail askerlerinin ölü ya da yaralı olarak "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.
Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.
22.17 İSRAİLLİ ESKİ İSTİHBARATÇIYA GÖRE, "GAZZE SAVAŞI" İÇİN BELİRLENEN HEDEFLER GERÇEKÇİ DEĞİL
Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edilmişti.
21:37 Kassam Tugayları, Lübnan'dan düzenlediği saldırıyla İsrail'deki kışlayı vurduğunu duyurdu
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde bulunan Liman Askeri Kışlası'nı füzelerle vurduğunu duyurdu.
Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Direniş, Hanita mevkisinde İsrail düşman askerlerinin bulunduğu bir mevziiyi uygun silahlarla hedef aldı, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu teyit ettik." denildi.
Hizbullah ikinci açıklamasında, "Avivim Yahudi yerleşim birimi ve işgal altındaki Manara bölgesinde bir binanın içindeki İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziinin vurulduğunu" duyurdu.
İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.