ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna 'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıkladı.





Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen ABD yönetimi, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.