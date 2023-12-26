Katil İsrail’de Netanyahu - Mossad kavgası: Güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi

HALEVİ LİDERLİĞİNDEKİ BİR ASKERİ DARBENİN TAM ORTASINDAYDIK The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun oğlu Yair'in beğendiği X gönderisinde, "7 Ekim'de, Simha Tora (Bayramı) sabahında gerçekleşecek olan saldırıyı Başbakan'a bildirmeyen Herzi Halevi liderliğindeki bir askeri darbenin tam ortasındaydık." ifadesi kullanıldı.

Ynet'in haberine göre, İsrail ordusundan ve Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin zaman kısıtlaması nedeniyle ertelendiği ve Ben Gvir'den başka bir tarih ayarlamasının istendiği bildirilmişti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail askeri üssüne gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin Halevi ve Gallant tarafından iptal edildiğini öne sürmüştü.

Sosyal medya kullanıcısının X gönderisinde "Darbe ne bitti ne de tamamlandı." paylaşımına yer verilirken Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir askeri üsse girişini engelledikleri iddia edildi.

Kasım ayında İsrail medyasına yansıyan haberlerde Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtilmişti. Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüşmüştü.

Kasımda Yair Netanyahu, Telegram hesabında 3 bin Hamas mensubunun 7 Ekim'de Gazze'den İsrail'e geçişlerine ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri, Shin Bet ve Yüksek Mahkemeyi suçlayan gönderileri paylaşmıştı.

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söylemişti.

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etmişti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekmişti.

NETANYAHU "GAZZE" BAHANESİYLE YOLSUZLUKTAN YARGILANMASINI ERTELEMEYE ÇALIŞIYOR



Öte yandan Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.