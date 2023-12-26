CANLI TAKİP | Batı Şeria’ya siyonist baskın: İHA ve helikopterlerle saldırdılar!

Terör devleti İsrail , Gazze 'de soykırıma ve Batı Şeria 'da ise saldırılara devam ediyor. Maghazi mülteci kampına hava saldırısı düzenleyen soykırım ordusu 70 Filistinliyi daha katletti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in son saldırısını "katliam" olarak nitelendirdi.

Terör devleti İsrail , 7 Ekim'den bu yana devam eden kara saldırılarıyla Gazze 'ye ölüm yağdırırken kara saldırısında ise adeta hezimete uğradı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerine girmeye dahi korkan soykırım ordusu kara saldırısındaki hezimetini itiraf etti. Soykırımcı İsrail ordusu, çok sayıda askerlerinin el Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğünü belirterek karada "karmaşık ve çetrefilli bir savaş" yürüttüklerini belirtti.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kontrolünü ele geçirmenin aylar süreceğini düşünüyor. Wall Street Journal, pazar günü yayımlanan bir raporda soykırımcı İsrali'in üst düzey bir yetkilisinin Hamas'ın "gerilla taktikleri" dolayısıyla İsrail'in kayıplarının arttığını, bu sebeple de İsrail'in Han Yunus'ta kontrolü ele geçirmesinin aylar süreceğini belirtti.

YÜRÜYEN ÖLÜ ADAM İLK KEZ KONUŞTU

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar, 7 Ekim'den bu yana ilk kamuya açık mesajında Hamas'ın "benzeri görülmemiş bir savaşla" karşı karşıya olduğunu ancak pes etmeyeceğini söyledi.

BATI ŞERİA'YA GAZZE TEHDİDİ

Soykırımcı İsrail güçleri Nablus'un İsrail güçleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünde köye baskın düzenleyerek çok sayıda sakini gözaltına alırken köyde yaşayanların araçlarına "Sizi bekleyen kader Gazze'deki gibi olacak" yazılı kağıtlar astı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.00 Soykırımcı İsrail Batı Şeria'daki Nur Şems'e (Tulkarem) baskın düzenledi. El Cezire muhabiri Saldırının 7 Ekim'den bu yana Nur Şems'e düzenlenen en büyük saldırı olduğunu, bölgede sadece İHA'lar değil, helikopterlerin de olduğunu belirtiyor.

Birçok evin kuşatıldığı ve en az bir evin İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğu belirtilirken çok sayıda tutuklamanın olduğu da bildirildi.

Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da ayrıca; Nablus, Tubas, Kalkilya ve El Halil'e de baskınlar düzenlendi.

06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı." ifadesine yer verildi.

23 Aralık Cumartesi 70, 24 Aralık Pazar 70 ve 25 Aralık Pazartesi 60 tırın daha bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği belirtildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.

04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın, Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engelledi.

Gallant Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptı ancak Başbakanlık, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletti.

Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.

Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazdı.

Haberde, dolayısıyla esir takası görüşmelerinde arabulucularla temasa geçen Mossad Şefi'nin, bu konulara katılımının da engellendiği belirtildi.

03.35 İSRAİLLİ HAK ÖRGÜTÜ B'TSELEM: GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET İNANILMAZ BİÇİMDE KÖTÜLEŞİYOR

B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "An itibariyle, Gazze'deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla Gazze'de "insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiği" ve İsrail'in Filistin halkının "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtildi.

Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlaması istenildi.