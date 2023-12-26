SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

CANLI TAKİP | Batı Şeria'ya siyonist baskın: İHA ve helikopterlerle saldırdılar!

Terör devleti İsrail, Gazze’de soykırıma devam ediyor. Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu savaşın durmayacağını söyleyip Gazze’deki Filistinlileri bölgeden ayrılmaya zorlarken el Kassam Tugaylarının direnişi ise devam ediyor. Filistin haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail’in gece boyunca Han Yunus, Bureij, Juhor ad-Dik ve Nuseyrat’a bombardıman düzenlediğini bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin Şam yakınlarında İsrail’in düzenlediği hava saldırısında ölmesi ise tansiyonu yükseltti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Musavi için yayımladığı mesajda “Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:33 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:52
CANLI TAKİP | Batı Şeria’ya siyonist baskın: İHA ve helikopterlerle saldırdılar!

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor. Maghazi mülteci kampına hava saldırısı düzenleyen soykırım ordusu 70 Filistinliyi daha katletti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in son saldırısını "katliam" olarak nitelendirdi.

KARADA KORKU VAR

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden kara saldırılarıyla Gazze'ye ölüm yağdırırken kara saldırısında ise adeta hezimete uğradı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerine girmeye dahi korkan soykırım ordusu kara saldırısındaki hezimetini itiraf etti. Soykırımcı İsrail ordusu, çok sayıda askerlerinin el Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğünü belirterek karada "karmaşık ve çetrefilli bir savaş" yürüttüklerini belirtti.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kontrolünü ele geçirmenin aylar süreceğini düşünüyor. Wall Street Journal, pazar günü yayımlanan bir raporda soykırımcı İsrali'in üst düzey bir yetkilisinin Hamas'ın "gerilla taktikleri" dolayısıyla İsrail'in kayıplarının arttığını, bu sebeple de İsrail'in Han Yunus'ta kontrolü ele geçirmesinin aylar süreceğini belirtti.

YÜRÜYEN ÖLÜ ADAM İLK KEZ KONUŞTU

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar, 7 Ekim'den bu yana ilk kamuya açık mesajında Hamas'ın "benzeri görülmemiş bir savaşla" karşı karşıya olduğunu ancak pes etmeyeceğini söyledi.

Soykırımcı İsrail’in en büyük takıntısı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar terör devleti için ‘fevkalbeşer’ olduSoykırımcı İsrail’in en büyük takıntısı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar terör devleti için ‘fevkalbeşer’ oldu

BATI ŞERİA'YA GAZZE TEHDİDİ

Soykırımcı İsrail güçleri Nablus'un İsrail güçleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünde köye baskın düzenleyerek çok sayıda sakini gözaltına alırken köyde yaşayanların araçlarına "Sizi bekleyen kader Gazze'deki gibi olacak" yazılı kağıtlar astı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.00 Soykırımcı İsrail Batı Şeria'daki Nur Şems'e (Tulkarem) baskın düzenledi. El Cezire muhabiri Saldırının 7 Ekim'den bu yana Nur Şems'e düzenlenen en büyük saldırı olduğunu, bölgede sadece İHA'lar değil, helikopterlerin de olduğunu belirtiyor.

Birçok evin kuşatıldığı ve en az bir evin İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğu belirtilirken çok sayıda tutuklamanın olduğu da bildirildi.

Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da ayrıca; Nablus, Tubas, Kalkilya ve El Halil'e de baskınlar düzenlendi.

06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı." ifadesine yer verildi.

23 Aralık Cumartesi 70, 24 Aralık Pazar 70 ve 25 Aralık Pazartesi 60 tırın daha bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği belirtildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.

04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın, Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engelledi.

Gallant Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptı ancak Başbakanlık, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletti.

Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.

Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazdı.

Haberde, dolayısıyla esir takası görüşmelerinde arabulucularla temasa geçen Mossad Şefi'nin, bu konulara katılımının da engellendiği belirtildi.

03.35 İSRAİLLİ HAK ÖRGÜTÜ B'TSELEM: GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET İNANILMAZ BİÇİMDE KÖTÜLEŞİYOR
B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "An itibariyle, Gazze'deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla Gazze'de "insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiği" ve İsrail'in Filistin halkının "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtildi.

Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlaması istenildi.


22:46 KASSAM TUGAYLARI SALDIRDIKLARI İSRAİL ASKERLERİNDEN 40 ÖLÜ VE YARALI OLDUĞUNU DUYURDU
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik düzenlediği saldırıda 40 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evde bulunan 40 İsrail askerine saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, binanın TBG roketleriyle hedef alındığı ve tüm İsrail askerlerinin ölü ya da yaralı olarak "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

22.17 İSRAİLLİ ESKİ İSTİHBARATÇIYA GÖRE, "GAZZE SAVAŞI" İÇİN BELİRLENEN HEDEFLER GERÇEKÇİ DEĞİL
Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edilmişti.

21:37 Kassam Tugayları, Lübnan'dan düzenlediği saldırıyla İsrail'deki kışlayı vurduğunu duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde bulunan Liman Askeri Kışlası'nı füzelerle vurduğunu duyurdu.

Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Direniş, Hanita mevkisinde İsrail düşman askerlerinin bulunduğu bir mevziiyi uygun silahlarla hedef aldı, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu teyit ettik." denildi.

Hizbullah ikinci açıklamasında, "Avivim Yahudi yerleşim birimi ve işgal altındaki Manara bölgesinde bir binanın içindeki İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziinin vurulduğunu" duyurdu.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

21:16 Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz

19:02 Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

16.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.

16.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki iki işgal askerini ağır kalibreli havan toplarıyla imha ettiklerini bildirdi.

14.28 Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Cibaliye'deki ambulans merkezini boşaltmaya zorladığnı, binaya baskın düzenlediğini ve ambulansları imha ettiğini bildirdi. El Ehli Baptist Hastanesi'nden 21 yaralı, El Şifa Hastanesi'nden ise 12 yaralı ve yerinden edilmiş kişinin tahliye edileceği belirtildi.

13.47 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki iki işgal askerini havan toplarıyla yok ettiklerini bildirdi.

11.30 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezine düzenlediği saldırılardan sonra çok sayıda kişi enkaz altında.
El Aksa Şehitleri Hastanesi sözcüsü Halil el Degran, İsrail'in Gazze'nin merkezine gece boyunca düzenlediği ve El Megazi ve El Bureij mülteci kamplarını da hedef alan hava saldırılarının ardından hastanedeki durumu aktardı. el Degran'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ölen ve yaralanan çok sayıda kişi hâlâ enkaz altında.
Katliamlar halkımıza yönelik soykırım politikası çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Tedavi edecek malzeme bulunamadığı için çok sayıda yaralı hayatını kaybetti.
Dünyaya, saldırganlığı durdurması ve tıbbi ve gıda malzemesi göndermesi çağrısında bulunuyoruz.

09.14 Soykırımcı İsrail güçleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünün mahallelerine konuşlanarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.
İşgal güçleri, aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Burka sakinini tutuklayarak bir eve götürdü ve burada soruşturma merkezi haline getirdi.

09.10 Soykırımcı İsrail'in Maghazi kampına düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli hayattını kaybetmişti. El Cezire haber ajansı, öldürülenler arasında bebeklerin de yer aldığını belirtiyor.

25 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

00.42 İSRAİL'İN MAGAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 70 KİŞİ ÖLDÜ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

24 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

16.46 İsrail ordu radyosu, ülkenin Lübnan sınırı yakınında yer alan Şalomi Yahudi yerleşim biriminde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu. Haberde, bölgeye Lübnan'dan füze atılıp atılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

15.37 İSRAİL, GAZZE'DE 2 GAZETECİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 103'e yükseldi

11:57 İsrail ordusunun, bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyinde 47 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, çok sayıda kadın, çocuk ve yerinden edilmiş Filistinliyi hedef alan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Gazze'nin orta kesimlerinde dün akşamdan bu yana devam eden bombardımanda, 40 Filistinliyi öldüren ve onlarca kişiyi yaralayan İsrail güçlerinin Refah kentinin batısındaki Kanada Mahallesinde de "Ebu el-Avf" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca Filistinli yaralandı.

İsrali güçlerinin gece saatlerinde Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi de bölgedeki Nasır Hastanesine getirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, el-Emel Hastanesini hedef alarak, hastane içinde bulunan 13 yaşındaki Emir Rami Avde'yi öldürdüğü bildirildi.

Han Yunus'un doğusundaki Man bölgesini hedef alan işgal güçleri de 2 Filistinliyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve obüsler ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesindeki sivillerin evlerini hedef aldı. Bölgedeki er-Rafi Okuluna baskın düzenleyen İsrail güçleri, çok sayıda kişiyi alıkoydu ve kadınları okuldan silah zoruyla çıkardı.

İsrail ordusu, Cibaliya ve el-Curn bölgelerini de fosfor ve sis bombasıyla hedef aldı. Bölgeyi işgal eden İsrail askerleri, Cibaliya'nın merkezine doğru ilerleme girişimlerini sürdürdü.

Cibaliya'da İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin ulaşımını engellemesi sebebiyle çok sayıda yaralı ile hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi sokak ve caddelerde kaldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki İsrail güçleri de topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

Han Yunus'ta ise "en-Nebris" ailesinin evini hedef alan İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü, 4'ünü de yaraladı.

10:12 Jeruselam Post'ta yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi.

Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.

09:39 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'den ateşkes istemediğini dile getirdi. Biden konuyla ilgili "Bugün Netanyahu ile uzun bir konuşma yaptım ve bu özel bir görüşmeydi. Ateşkes istemedim" dedi.

09:30 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

08:06 İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 8 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 152'ye yükselirken, toplam ölen asker sayısı da 485 oldu.

07:26 İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, baskına öncelikle Nur Şems Mülteci Kampı'nı ablukaya alarak başladı.

İsrail ordusu, kampı çevreleyen binaların çatılarına ve karşısındaki ormanlık alana da keskin nişancılar konuşlandırarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskınıyla eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) da keşif uçuşu yaptı. Baskında, Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

Bu arada baskın sırasında, kampta ara ara patlama ve askerlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmaların sesleri duyuldu.

01:14 Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

Filistin, İsrail hükümetini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin 2720 sayılı kararının uygulanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni "siviller için toplu mezara" çevirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde her geçen gün arttırdığı katliamların ve Filistinli sivillere uyguladığı soykırımın en güçlü ifadelerle kınandığı" belirtildi.

İsrail'in bölgede gerilimi tırmandırmasının "uluslararası kamuoyuna meydan okuma" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine kadar tüm bölgelerindeki saldırılarını artırması, tüm yerleşim meydanlarını yok etmesi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insan yaşamının tüm bileşenlerini hedef almasının" bunu açıkça gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin izlediği politikayla, BMGK'nin 2720 sayılı kararının uygulanmasını engellemeye çalıştığının altı çizildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’liler bile rahatsız! Özgür Özel’in teröre karşı ortak bildiriye imza atmaması vekilleri isyan ettirdi
Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını almaya devam ediyor! PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA