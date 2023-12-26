ABD Filistin için ayağa kalktı! Burada Noel iptal edildi: New York’tan Gazze’ye İntifada’yı küreselleştirin

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanında Filistin yanlısı gösteriler devam ediyor. Yüzlerce protestocu pazartesi günü New York, Midtown'da bir araya geldi ve kan kırmızısı bir sahte "İsa'nın doğuşu" heykelini taşıdı ve "Burada Noel iptal edildi" sloganları attı.

500'e yakın Filistin yanlısı gösterici, Rockerfeller Center Noel Ağacı'nın altında bir araya gelirken Arapça "Yaşasın intifada" diye bağırdı. Protestoculardan biri "Alışveriş yaparken bombalara düşüyor" yazılı bir pankart taşıyordu.