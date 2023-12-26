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ABD Filistin için ayağa kalktı! Burada Noel iptal edildi: New York’tan Gazze’ye İntifada’yı küreselleştirin

Soykırımcı İsrail Gazze’de katliama devam ederken soykırıma ses çıkarmayanlar neşe içinde Noel kutlamaları yapıyor, Filistin yanlıları ise dünyanın dört bir yanında protestolara devam ediyor. New York’ta toplanan yüzlerce kişi dev bir noel ağacının altında bir araya geldi ve “Burada Noel iptal edildi”, “New York’tan Gazze’ye İntifada’yı küreselleştirin” sloganları attı.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:48 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:50
ABD Filistin için ayağa kalktı! Burada Noel iptal edildi: New York’tan Gazze’ye İntifada’yı küreselleştirin

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanında Filistin yanlısı gösteriler devam ediyor. Yüzlerce protestocu pazartesi günü New York, Midtown'da bir araya geldi ve kan kırmızısı bir sahte "İsa'nın doğuşu" heykelini taşıdı ve "Burada Noel iptal edildi" sloganları attı.

500'e yakın Filistin yanlısı gösterici, Rockerfeller Center Noel Ağacı'nın altında bir araya gelirken Arapça "Yaşasın intifada" diye bağırdı. Protestoculardan biri "Alışveriş yaparken bombalara düşüyor" yazılı bir pankart taşıyordu.

"NEW YORK'TAN GAZZE'YE İNTİFADA'YI KÜRESELLEŞTİRİN"

Göstericilerden bir diğerinin omuzlarında sahte kana bulanmış İsa'nın doğuşu sahnesinin üzerinde "Soykırımda sevinç yok" yazısı görüldü. Göstericiler, ayrıca, "Siyonizm terörizmdir", "Özgür Filistin" pankartları taşırken "New York'tan Gazze'ye intifadayı küreselleştirin", "Netanyahu bir savaş çığırtkanıdır", "İsrail bebekleri öldürüyor" sloganları attı.

Akşam saatlerinde ise New York polisi kalabalığa saldırdı ve St. Patrick Katedrali'nin önünde arbede çıktı. New York Post, gece saatlerinde en az bir kişinin polis tarafından tutuklandığını bildirdi.

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