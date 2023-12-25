Terör devletinden hezimet itirafı: Soykırım ordusu karadan korkuyor! Gazze’de siyonist saldırı: 70 Filistinli daha katledildi

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.14 Soykırımcı İsrail güçleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünün mahallelerine konuşlanarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.

İşgal güçleri, aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Burka sakinini tutuklayarak bir eve götürdü ve burada soruşturma merkezi haline getirdi.

09.10 Soykırımcı İsrail'in Maghazi kampına düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli hayattını kaybetmişti. El Cezire haber ajansı, öldürülenler arasında bebeklerin de yer aldığını belirtiyor.

25 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR



00.42 İSRAİL'İN MAGAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 70 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.