İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Razi Musevi Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞIYDI

Öldürülen İranlı komutanın Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

TRUMP'IN İRAN İTİRAFI

Öte yandan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İranlı Kasım Süleymani ile ilgili bomba bir iddia ortaya atmıştı. Trump, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Bunu daha önce açıklamadığını belirten Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" ifadelerini kullandı.