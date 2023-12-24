Siyonist yönetimin Hamas yalanı patladı! Serbest bırakılan İsrailli kadın anlattı: Bizi bedenleri ile korudular

Gazze'de aylardır katliama devam eden soykırımcı İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze'de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria ise Filistinlilerin evlerine bomba yağdırıyor.
Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken, Kassam Tugayları ise her şeye rağmen mücadeleye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki geçici ateşkesin ardından Hamas ve İsrail arasında rehine takası gerçekleşmişti.
Hamas üyelerinin İsrailli yaşlı ve çocuk esirlere özel muamele göstermesi dikkatlerden kaçmamış serbest kalan İsrailli esirler ise hem Hamaslılara hem de Filistinlilere el sallamıştı. Yaşanan o anlar Hamas'ın esirlere yönelik "nazik ve insani" tavrını gözler önüne sermişti.