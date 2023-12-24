CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den Mısır’a çağrı: Bölgeyi boşaltın

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere olduklar ı" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

03:44 Hamas: İsrail Savunma Bakanı'nın direniş liderleriyle ilgili açıklaması içi boş bir tehdit

07.30 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da şafak baskını düzenledi. Zırhlı araçlar ve buldozerlerle Batı Şeria'ya saldıran soykırımcı İsrail, Cenin'de ve yakındaki diğer mülteci kamplarında Filistinli gençlerle çatıştı. Terör devleti İsrail, Beytüllahim şehri yakınlarındaki Dheisheh, güneyde El Halil şehri ve Yatta kasabası, Cenin şehri ve Cenin mülteci kampı, Beita kasabası ve Nablus'un güneyindeki Qaryut köyü, Eriha şehri ve Ain Sultan ve Aqbat Jabr mülteci kamplarına saldırdı.

09.05 Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyünü hedef aldı. El Cezire saldırının İsrail ordusunun Cuma günü İsrail-Lübnan sınırında açılan ateş sonrasında bir askerinin öldürüldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını açıklamasının ardından geldiğini bildirdi.

10.00 Soykırımcı İsrail güçlerinin batıdan ve doğudan Cİbaliye şehrine doğru ilerlemeye çalıştığını ve bölgedeki tüm iletişim hatlarını kesintiye uğrattığını bildirildi.

11.12 Soykırımcı İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Hizbullah'a ait askeri kompleksi, tesisleri ve altyapıyı hedef aldıklarını bildirdi.

14.05 Soykırımcı İsrail Gazze'nin merkezindeki El Bureij mülteci kampındaki bir evi hedef aldı. İsrail bombardımanında biri çocuk dört kişinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

14.20 Hizbullah, iki üyesinin Lübnan sınırında öldüğünü duyurdu. Örgüt üyelerinin nasıl öldürüldüğüne dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

18.35 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte öldürülen Filistinli sayısı 201 artarak, 20 bin 258'e yükseldi. 18.09 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi 'nin yaşamını yitirdiği belirtildi

İsrail'in bölgede gerilimi tırmandırmasının "uluslararası kamuoyuna meydan okuma" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine kadar tüm bölgelerindeki saldırılarını artırması, tüm yerleşim meydanlarını yok etmesi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insan yaşamının tüm bileşenlerini hedef almasının" bunu açıkça gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde her geçen gün arttırdığı katliamların ve Filistinli sivillere uyguladığı soykırımın en güçlü ifadelerle kınandığı" belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail 'in Gazze Şeridi'ni "siviller için toplu mezara" çevirdiği ifade edildi.

Hamas'tan, Galant'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi.

Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir." denildi.



02:38 DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Gazze'deki insanlar açlıkla karşı karşıya"



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açıklıkla karşı karşıya olduğunu ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de açlıkla ilgili duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de açlık yaşandığını ve kıtlığın baş gösterdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "İnsanlar açlıkla karşı karşıya ve yiyecek karşılığında mallarını satıyor. Anne ve babalar çocukları yemek yiyebilsin diye aç kalıyor. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki insanların sağlığı açısından felaket." ifadelerini kullandı.

22 ARALIK TARHİNDE YAŞANALAR

20.20 BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi.



19.20 BM: GAZZE'DEKİ MEVCUT DURUM "ÜRPERTİCİ" VE NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ "AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

19.15 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Han Yunus, Refah ve Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda en az 76 Filistinli öldürüldü.



18.28 FİLİSTİN KIZILAYI: İSRAİL, CİBALİYA'DA ALIKOYDUĞU 8 KIZILAY GÖNÜLLÜSÜNÜ SERBEST BIRAKMADI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, dün saat 14.00 sıralarında, sağlık görevlileri, yaralılar, gönüllüler ve yerinden edilmişlerden oluşan 127 kişinin bulunduğu Filistin Kızılayına ait, Cibaliya'daki acil servisi askeri araçlarla kuşattığı hatırlatıldı.

Burada alıkonulan 8 Kızılay gönüllüsünü halen serbest bırakmadığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm ambulansları, servisin idari binasının bir kısmını ve merkezi telsiz iletişim cihazını imha ettiği kaydedildi.

Cibaliya Acil Servisi Müdürü Muhammed Salah da İsrail askerlerinin serviste bulunan 15 yaş altı çocuk, kadın ve yaralıları, 4 kilometrelik yolu yürüyerek Haşimiye Okuluna gönderdiğini, acil serviste bulunan 47 erkeği ise tek tek dışarı çıkarak, askeri araçlara yaklaşmadan önce kıyafetlerini çıkarmalarını istediğini, elleri bağlanıp araca alınan Filistinlilerin Cebel-i Keşif bölgesinde bir eve götürüldüğünü anlattı.

Tehdit ve hakaretler altında yere oturmaları istenen ve tuvalete gitmelerine dahi izin verilmeyen bu kişilerin bir kamyona götürülüp, elleri kelepçelendikten sonra, gözleri bağlanarak yaklaşık 4 saat boyunca aşağılayıcı bir pozisyonda tutulduğunu ifade eden Salah, söz konusu Filistinlilerin kamyonda darbedildiğini, sonrasında indirilerek kimliklerinin tespit edildiğini ve sorgulandıklarını aktardı.

Salah, alıkonulanların büyük çoğunluğunun sabah serbest bırakıldığını ancak 8 Kızılay gönüllüsünün salıverilmediğini bildirdi.

Filistin Kızılayı dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kendilerine ait acil servis ile iletişimlerinin kesildiğini duyurmuştu.

Açıklamada İsrail güçlerinin acil servise baskın düzenlediği, mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtilmişti.

15.46 Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de temel gıda maddelerine erişilememesinden kaynaklanan kıtlık ve açlığın "felaket boyutunda" olduğuna dikkati çekerek, tüm dünyaya "harekete geçme" çağrısı yaptı.

13.03 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalarıyla saldırdı.

12.08 Katil İsrail ordusu Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 24 roket fırlatıldığını açıkladı.

11.57 İşgalci İsrail Gazze'de toplamda 98 gazeteciyi öldürdü.ABD merkezli kuruluş Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını "emsalsiz" olarak nitelendirerek, gazetecilerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

08.28 Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

04.19 BMGK'DA GAZZE'DE İNSANİ YARDIMLARA İLİŞKİN KARAR TASARISININ OYLANMASI DÖRDÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dördüncü kez ertelendi.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, karar tasarısının oylaması yarına bırakıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK üyelerinin kapalı oturumundan sonra yaptığı açıklamada, son bir haftadır Birleşik Arap Emirliklerinin sunduğu Gazze karar tasarısı üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.

Greenfield, kabul edilmesi halinde kararın ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayacağını, karar tasarısının talep ettikleri değişiklerle birlikte sunulması halinde tasarıyı destekleyeceklerini dile getirmişti.

Ancak beklenen oylama bu akşam da gerçekleşmedi ve dördüncü kez ertelendi.

"ÇATIŞMALARA ARA" TALEBİ KALKTI, ACİL ADIM ÇAĞRISI GELDİ

Karar tasarısının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı hususlardan biri, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" talebi olmuştu.

Anadolu Ajansı'nın edindiği yeni tasarıda, bunun yerine Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verildi.

Tartışmalara neden olan bir diğer husus ise karar tasarısındaki "BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması" talebiydi.

Yoğun müzakerelerin sonunda taraflar, mekanizma yerine "Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için Genel Sekreterin Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü" ataması üzerinde mutabık kaldı.

Karar tasarısında, Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edildi.

Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunulan tasarıda, gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirildi.

Koordinatörün, insani yardımların türünü teyit etmesi istenen karar tasarısında, aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını "kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme" görevleri verildi.

Karar tasarısında, koordinatörün BMGK'ye çalışmaları hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istenirken, tüm taraflara koordinatörle iş birliği halinde hareket etme çağrısı yapıldı.

YARDIMLARIN ERİŞİMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Gazze'deki sivil topluma yardımların "yeterli miktarlarda aktarılması" gerektiğinin altı çizilen karar tasarısında, buna gıda, su, temizlik malzemesi, elektrik, telekomünikasyon ve tıbbi servislerin dahil olduğu ifade edildi.

Tasarıda, Gazze'ye temel gıda ve servislerin ithalatının tekrar başlamasının önemine değinilirken, yardımların "sapma" olmadan sivil halka ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, tarafların Gazze'ye yardımların erişimini artırmak için tüm mevcut yollarının kullanımını kolaylaştırmaları talep edildi.

Yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması istenilen tasarıda, hastaneler, tıbbi tesisler, okullar, ibadet alanları ve BM tesisleri ile personeli, tıp personeli ve araçlarının uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiğinin altı çizildi.

GUTERRES 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık'ta 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

ABD daha önce 16 , 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

04.03 İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SALDIRILARINDA, ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri havadan ve karadan, Gazze Şeridi'ndeki Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerinin de aralarında olduğu birçok sivil yerleşim alanını bombaladı.

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Filistin Kızılayı, Cibalya kenti en-Nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını söyledi.