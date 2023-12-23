Yüzlerce İsrailli, Tel Aviv’de ateşkes için toplandı: Gazze’deki soykırımı durdurun

İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan bir grup Yahudi aktivist, Tel Aviv 'de gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Yaklaşık 150 kişilik grup, İbranice, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun", "Gazze'de çocuklar var", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.





"İSRAİL VE ABD SOYKIRIM YAPIYOR"

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım uygulandığını ve bundan İsrail ile ABD'nin birlikte sorumlu olduğunu dile getiren Davidov, "Savaş karşıtı gösteri düzenlemek isteyen insanlar gözaltına alınıyor, şiddete maruz kalarak bastırılıyorlar. Bu düzenlediğimiz protesto Gazze'de işlenen soykırıma karşı bir protesto." ifadelerini kıllandı.

İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin çok az olduğunu belirten Davidov, bu az sayıdaki farklı sesin de bastırılmak istendiğini kaydetti.