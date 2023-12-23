Soykırımcı İsrail ölüleri de rahat bırakmıyor: Kemal Adwan Hastanesi’nde mezarları kazıp buldozerle cesetleri ezdiler

MEZARLARI KAZIP CESETLERİ ÇIKARIYORLAR

CNN International, soykırımcı İsrail'in 8 gün boyunca abluka altında tuttuğu Kemal Adwan Hastanesi'ne kazılan mezarlıkları buldozerle açtığını ve çıkardıkları cesetleri sürükleyip yine buldozerlerle ezdiklerini ortaya çıkardı.

Kemal Adwan Hastanesi'nin Pediatri Hizmetleri Başkanı Hossam Abu Safiya, CNN International'a yaptığı açıklamada "Askerler bu sabah mezarları kazdılar ve cesetleri buldozerlerle sürüklediler, sonra da buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadelerine yer verdi.

ÖLÜLERİ BULDOZERLERLE EZDİLER

Mezarlardaki cesetleri ezmek soykırımcı İsrail'in ilk kez yaptığı bir eylem değil. Geçtiğimiz günlerde el Cezire haber ajansı, soykırım ordusunun Gazze'nin doğusundaki Es-Saha semtindeki Şeyh Şaban mezarlığını tahrip ettiğini bildirmişti. Ölülerin mezarlardan çıkarılıp buldozerlerin altında ezildiğini bildiren el Cezire, soykırımcı İsrail'in daha önce de birçok kez cesetleri mezardan çıkarıp parçaladığını belirtmişti.

1 TONLUK BOMBALARLA SALDIRDILAR

Soykırımcı İsrail'in savaş suçlarını, insanlık dışı saldırılarını görmezden gelen Batı basınından tek tek itiraflar gelmeye başladı. New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde, soykırım ordusunun saldırıların ilk 6 haftasında "en büyük ve en yıkıcı bombaları kullandığını" oraya çıkaran bir rapor yayımlamıştı. 1 tonluk bombalar atıldığını bildiren New York Times'ın yayımladığı raporda "Bulgular, bin kiloluk bombaların Gazze'nin güneyinde güvenlik arayan siviller için bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'li eski savunma ve istihbarat analisti ve eski BM savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco ise İsrail'in Gazze'ye saldırıların ilk ayında düzenlediği bombardımanın yoğunluğunun "Vietnam'dan bu yana görülmediğini" belirtmişti.