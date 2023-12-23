Bir toplum nasıl mankurtlaştırılır? Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov toplumları çökertme planını anlattı! İşte Batı’nın ülkelere yaptığı kirli operasyon

Toplumların demorilizasyonu için 15-20 yıl gerektiğini söyleyen Bezmenov, bunun bir çocuğun, yani bir neslin yaşam süresi ile özdeşleştirildiğine dikkat çekiyor. Bezmenov'un anlattığına göre bu 15-20 yıl içinde din ile alay edilerek yerine mezhepler ve hatta tarikatlar getiriliyor; saygı duyulan dini örgütlerin yerine sahte örgütler getirilerek insanların dikkati farklı yönlere çekiliyor.

Bezmenov'un 1984'te ABD'li yazar G. Edward Griffin'e verdiği bir röportajda ise KGB'nin dört temel aşamadan oluşan beyin yıkama sürecini anlatıyor ve bu sürecin yüzde 85'inin "ideolojik yıkım, aktif önlemler ya da psikolojik savaş denilen yavaş bir süreçten" oluştuğunu belirtiyor. Bezmenov, ideolojik yıkımı şu şekilde açıklıyor:

ESKİ KGB AJANI TOPLUMLARIN NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI Sovyetler Birliğinin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov'un 70'li yıllarda yaptığı bir konuşma, KGB'nin ABD'deki çalışmalarını anlatırken dünya çapında toplumları nasıl dönüştürdüğünü açıkça gözler önüne serdi.

KASSAM TUGAYLARI TURNUSOL KAĞIDI OLDU Toplumları yönlendirmek ve algıları istedikleri çekmek için uygulanan kirli algı operasyonları Kassam Tugayları sayesinde gün yüzüne çıkarken, toplumları dönüştürme taktikleri ise KGB'den Mossad'a, CIA'e istihbarat servislerinin çalışma yapıları ile birebir örtüşüyor.

Hamas 'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail 'e karşı düzenlediği ve dünyanın gözü önünde İsrail'in istihbarat servislerini yerle bir eden Aksa Tufanı Operasyonu, bazı toplumların Filistin direnişi karşısındaki tutumunu görmek bakımından adeta turnusol kağıdı görevi üstlendi.

"TEKELCİ GÜÇLER TOPLUMLAR ADINA KARAR VERİYOR"

Bezmenov, demorilizasyon sürecinde toplumsal olarak yerleşik kurum ve kuruluşların sahte örgütlerle değiştirildiğine; inisiyatifin insanlardan alındığına; bireyler ve toplumlar arasında doğal olarak kurulmuş bağlantıların yerine yapay organların koyulduğuna dikkat çekerken tekelci güçlerin ise artık toplumlar adına karar verdiğine dikkat çekiyor.

PAVLOV'UN KÖPEĞİ

Bu süreçten geçen bireylerin "belirli uyaranlara belirli bir düzende düşünmeye ve tepki vermeye programlandığını" belirten Bezmenov, aslında bu kişileri açıkça Pavlov'un köpeğine benzetiyor ve demorilizasyon sürecinin geri döndürülemez olduğuna dikkat çekiyor. Bu tip insanlar için "Gerçekler ona hiçbir şey anlatmıyor. Ona bilgi gerçek delil, belge, resim yağdırsam; onu zorla Sovyetler Birliği'ne götürsem ve bir toplama kampı göstersem bile bir tekme yiyene kadar buna inanmayı reddedecektir." ifadelerini kullanıyor.

Bezmenov, demorilizasyon sürecinden sonra beyin yıkamanın ikinci aşaması olan "istikrarsızlaştırma" sürecinin geldiğini belirtiyor. Bu da iki ila beş yıllık bir süreçte bir toplumun ekonomi, dış ilişkiler ve savunma sistemlerinin hedef alınması anlamına geliyor.

KRİZ, NORMALLEŞME, İŞGAL

Bezmenov, üçüncü aşama olan "kriz" aşaması için "bir ülkeyi krize sokmanın yalnızca altı hafta" süreceğini belirtiyor. Krizin "güç, yapı ve ekonomide şiddetli bir değişim" getireceğini son aşamada ise bunu "normalleşmenin" takip edeceğini yani ülkenin "ele geçirileceğini, yeni bir ideoloji ve gerçeklik altında yaşayacağını" belirtiyor.

NEDEN FİLİSTİN DİRENİŞİNE KARŞI ÇIKIYORLAR?

Bezmenov'un KGB'nin nasıl ABD'de etkili olduğunu da belirttiği bu sözleri Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere birçok yapının yapılanmasına da büyük örneklik teşkil ediyor. İnsanların beyinlerini yıkayan istihbarat servisleri, araç olarak sıklıkla bazı yapıları tercih ediyor.