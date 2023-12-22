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Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden 66 Ukraynalı askerin cenazesinin daha Kiev'e iade edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 18:13 Güncelleme 22 Aralık 2023, 18:17
Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti

Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteği ile iade edildiği belirtildi.

Cesetlerin otopsi sonrası askerlerin akrabalarına teslim edileceği ifade edildi.

Rusya, 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti.

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