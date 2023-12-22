Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti

Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteği ile iade edildiği belirtildi.
Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteği ile iade edildiği belirtildi.
Cesetlerin otopsi sonrası askerlerin akrabalarına teslim edileceği ifade edildi.
Rusya, 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti.