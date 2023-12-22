Gazetecileri Koruma Komitesi katil İsrail’in katliamıyla ilgili flaş açıklama: Gazze’de ölen gazeteci sayısı emsali görülmemiş derecede

"İSRAİL ORDUSU, 10 HAFTADA BİR ÜLKENİN 1 YILDA ÖLDÜRDÜĞÜNDEN DAHA ÇOK GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CPJ Başkanı Jodie Ginsberg, "İsrail-Gazze savaşında öldürülen gazeteci yoğunluğu CPJ tarihinde emsalsiz bir şey ve sahadaki gazeteciler için durumun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Sherif Mansour ise Gazze'ye yönelik saldırıları "gazeteciler için görülmüş en tehlikeli durum" olarak nitelendirerek, "İsrail ordusu, 10 haftada bir ülkenin 1 yılda öldürdüğünden daha çok gazeteciyi öldürdü. Öldürülen her gazeteci ile savaşın belgelendirilmesi ve anlaşılması daha zor bir hal alıyor." görüşünü paylaştı.