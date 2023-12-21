Geriye sadece toz yığını kaldı! Katil İsrail, Gazze’nin er-Rimal Mahallesi’ni yok etti

Saldırının düzenlendiği " Filistin Camisi Meydanı " adıyla bilinen bölgede, hükümete ve Hamas'a ait kurumlar, onlarca bina ve yüzlerce konut yer alıyordu.





Saldırılar nedeniyle boşaltılan ancak öncesinde yaklaşık 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgedeki kurumlar arasında, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisleri ile Yüksek Yargı Konseyi binası bulunuyordu.