CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Refah saldırı altında! BM’den soykırımcı İsrail’e soruşturma

Terör devleti İsrail, Gazze'ye havadan ve karadan saldırılara devam ederken el Kassam Tugaları'nın direnişi karşısında kan kaybediyor. Soykırımcı İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ateşkese hazır olduklarını söyledi. İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlerken soykırım ordusu, yalnızca bir direniş grubu olan Kassam Tugaylarının mücadelesi karşısında çaresiz kaldı ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ı suçluyor.

GEÇ KALDIN SİYONİST

Soykırımcı İsrail ordusu pazar günü Hamas'ın bugüne kadarki en büyük tünelini ortaya çıkardığını iddia etmişti. El Kassam Tugayları ise İsrail'in iddiasına "Geç geldin görev zaten tamamlanmıştı." notu ile bir video yayımlayarak cevap verdi.

SOYKIRIMCININ GEMİLERİNE ENGEL

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, soykırımcı İsrail'e ait kargo şirketlerinin ve ayrıca İsrail bayrağı taşıyan gemilerin Malezya limanlarına yanaşmasının derhal ve geçici olarak kısıtlanacağını söyledi. İbrahim 20 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Malezya hükümeti, İsrail merkezli bir nakliye şirketi olan Zim Integrated Shipping Services Ltd'nin herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını yasaklamaya ve kısıtlamaya karar verdi." dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:



09.00 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), soykırımcı İsrail'den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

OHCHR, İsrail askerlerinin Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde sivilleri öldürdüğüne ilişkin bulgular içeren bir rapor yayımladı.

Bu bilgilerin, İsrail güçleri tarafından sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve öldürüldüğüne ilişkin önceki iddiaların ardından edinildiği kaydedilen raporda, İsrail yetkililerinin bu iddialarla ilgili derhal bağımsız, kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.

Raporda, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu tür ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için önlemler alınmasının da önemli olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin 19 Aralık'ta 20.00-23.00 saatleri arasında er-Rimal Mahallesi'nde "Annan ailesi" ile üç akraba ailenin barındığı el-Avde binasını kuşattığı ve buraya baskın düzenlediği hatırlatılan raporda, "Medya kaynakları ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), tarafından aktarılan tanık ifadelerine göre, İsrail askerlerinin binayı ve burada barınan sivilleri kontrol altına alırken, erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırdığı, ardından çoğunlukla 20'li yaşların sonlarında ve 30'lu yaşların başlarında olan erkeklerden oluşan en az 11 kişiyi aile üyelerinin önünde vurarak öldürdüğü iddia ediliyor." denildi.

Raporda, İsrail güçlerinin daha sonra kadın ve çocukların bir odaya girmesi yönünde emir verdiği, onlara ateş ettiği ya da odaya bir el bombası atmasıyla aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu bazılarının ciddi şekilde yaralandığının da iddia edildiği yer aldı.

OHCHR'nin el-Avde binasında işlenen cinayetleri doğruladığı ancak bunun detayları ve koşullarının hala soruşturulduğu kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin olayla ilgili henüz bir bilgi vermediği de belirtildi.

02:35 İSRAİL: GÜNEYDEKİ EİLAT KENTİNİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Bakan Gallant, yaptığı yazılı açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehdidin, yalnızca İsrail'e yönelik değil, aynı zamanda tüm ülkelere ait sularda uluslararası seyrüsefer özgürlüğü için de bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Gallant, "İsrail Devleti'ne yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz. Bizi kışkırtmaya devam ederlerse ve Eilat'a füzelerle veya başka yollarla saldırmaya çalışırlarsa ne yapacağımızı biliriz." ifadelerini kullandı.