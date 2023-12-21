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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Refah saldırı altında! BM’den soykırımcı İsrail’e soruşturma

Terör devleti İsrail Gazze’de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. Hamas lideri İsmail Haniye ise ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Kahire'de görüşme yaparken Katil İsrail ordusunda görevli bir subay, "Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu. Halkın desteğini kaybeden Netanyahu, Gazze'yi ve Hamas'ı tehdit etti. BM ise soykırım ordusunun orta ve güneydeki Han Yunus şehrinin yaklaşık yüzde 20'sinin "derhal tahliyesi" emri aldığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 08:59 Güncelleme 21 Aralık 2023, 09:06
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Refah saldırı altında! BM’den soykırımcı İsrail’e soruşturma

Terör devleti İsrail, Gazze'ye havadan ve karadan saldırılara devam ederken el Kassam Tugaları'nın direnişi karşısında kan kaybediyor. Soykırımcı İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ateşkese hazır olduklarını söyledi. İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlerken soykırım ordusu, yalnızca bir direniş grubu olan Kassam Tugaylarının mücadelesi karşısında çaresiz kaldı ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ı suçluyor.

GEÇ KALDIN SİYONİST

Soykırımcı İsrail ordusu pazar günü Hamas'ın bugüne kadarki en büyük tünelini ortaya çıkardığını iddia etmişti. El Kassam Tugayları ise İsrail'in iddiasına "Geç geldin görev zaten tamamlanmıştı." notu ile bir video yayımlayarak cevap verdi.

İsrail'in iddialarına El Kassam Tugayları video ile yanıt verdi

SOYKIRIMCININ GEMİLERİNE ENGEL

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, soykırımcı İsrail'e ait kargo şirketlerinin ve ayrıca İsrail bayrağı taşıyan gemilerin Malezya limanlarına yanaşmasının derhal ve geçici olarak kısıtlanacağını söyledi. İbrahim 20 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Malezya hükümeti, İsrail merkezli bir nakliye şirketi olan Zim Integrated Shipping Services Ltd'nin herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını yasaklamaya ve kısıtlamaya karar verdi." dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.00 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), soykırımcı İsrail'den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

OHCHR, İsrail askerlerinin Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde sivilleri öldürdüğüne ilişkin bulgular içeren bir rapor yayımladı.

Bu bilgilerin, İsrail güçleri tarafından sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve öldürüldüğüne ilişkin önceki iddiaların ardından edinildiği kaydedilen raporda, İsrail yetkililerinin bu iddialarla ilgili derhal bağımsız, kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.

Raporda, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu tür ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için önlemler alınmasının da önemli olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin 19 Aralık'ta 20.00-23.00 saatleri arasında er-Rimal Mahallesi'nde "Annan ailesi" ile üç akraba ailenin barındığı el-Avde binasını kuşattığı ve buraya baskın düzenlediği hatırlatılan raporda, "Medya kaynakları ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), tarafından aktarılan tanık ifadelerine göre, İsrail askerlerinin binayı ve burada barınan sivilleri kontrol altına alırken, erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırdığı, ardından çoğunlukla 20'li yaşların sonlarında ve 30'lu yaşların başlarında olan erkeklerden oluşan en az 11 kişiyi aile üyelerinin önünde vurarak öldürdüğü iddia ediliyor." denildi.

Raporda, İsrail güçlerinin daha sonra kadın ve çocukların bir odaya girmesi yönünde emir verdiği, onlara ateş ettiği ya da odaya bir el bombası atmasıyla aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu bazılarının ciddi şekilde yaralandığının da iddia edildiği yer aldı.

OHCHR'nin el-Avde binasında işlenen cinayetleri doğruladığı ancak bunun detayları ve koşullarının hala soruşturulduğu kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin olayla ilgili henüz bir bilgi vermediği de belirtildi.

02:35 İSRAİL: GÜNEYDEKİ EİLAT KENTİNİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Bakan Gallant, yaptığı yazılı açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehdidin, yalnızca İsrail'e yönelik değil, aynı zamanda tüm ülkelere ait sularda uluslararası seyrüsefer özgürlüğü için de bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Gallant, "İsrail Devleti'ne yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz. Bizi kışkırtmaya devam ederlerse ve Eilat'a füzelerle veya başka yollarla saldırmaya çalışırlarsa ne yapacağımızı biliriz." ifadelerini kullandı.


01:02 BM, İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

OHCHR, İsrail askerlerinin Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde sivilleri öldürdüğüne ilişkin bulgular içeren bir rapor yayımladı.

Bu bilgilerin, İsrail güçleri tarafından sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve öldürüldüğüne ilişkin önceki iddiaların ardından edinildiği kaydedilen raporda, İsrail yetkililerinin bu iddialarla ilgili derhal bağımsız, kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.

00:05 DSÖ: GAZZE'NİN KUZEYİNDE SADECE 4 HASTANE MİNİMUM SEVİYEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin minimum seviyede faaliyet gösterdiğini ve çok sınırlı bakım sağladığını bildirdi.

20 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR...




23:55 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halkı hedef almak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

Macron, konuk olduğu France 5 kanalında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İsrail saldırılarının "Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği" fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini belirten Macron, sivil halkın korunmasına yönelik ve Gazze'de daha sonra ateşkesi beraberinde getirecek bir "insani ara" talebini yeniledi.



23:09 Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cibaliya'daki ambulans merkezini kuşatma altında tuttuğunu duyurdu

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistin Kızılayına ait ambulans merkezini hala kuşatma altında tutuyor ve merkezin çevresini obüslerle bombalıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail keskin nişancılarının çevre binaların çatısında konuşlandığı kaydedilen açıklamada, patlama seslerinin de duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması ve bombardımanının, merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

22.01 BM: GAZZE'DE CAN KAYBINA İLİŞKİN RAKAMLAR, ÇOK UZUN ZAMANDIR KABUL EDİLEMEZ BOYUTTA
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili "Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Güvenlik Konseyine sunulması planlanan Gazze tasarısı hakkındaki tartışmalara dahil olmak istemediklerini belirten Dujarric, sürecin hassas olduğunu, BM'nin insani ateşkes ve yardımlar için sahadaki koşulların iyileştirilmesi çağrısının sürdüğünü dile getirdi.

Dujarric, karar tasarısında, BM'ye yardımların denetiminin verilmesinin tartışma konusu olduğuna ve BM'nin yeterince "güvenilir olmadığına" ilişkin söylemler hakkında "BM, dünyanın her köşesinde insani işlerini tarafsızlık ilkesi uyarınca yürütüyor ve yürütmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bine ulaşması hakkında Genel Sekreter'in ne düşündüğünün sorulması üzerine Dujarric, "Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, BM'nin "silahların susmasını" ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak istediğini aktararak, aynı zamanda iki devletli çözüm çerçevesinde siyasi perspektife dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

21.27 BMGK Dönem Başkanı Ekvador'un BM Daimi Temsilcisi Jose De La Gasca ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, tasarıyla ilgili düzenlenen kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.

Gasca, "BMGK, tasarı hakkında görüşmelere devam etmeye ve diplomasiye biraz daha zaman tanımaya karar verdi. Karar tasarısının oylamasını yarın sabaha erteliyoruz." ifadesini kullandı.

Nuseybe de anlaşma sağlanmazsa bile karar tasarısının bir noktada oylamaya sunulacağını belirterek, "Herkes etkisi olacak ve sahada değişiklik yaratacak bir tasarı görmek istiyor." dedi.

Tüm ülkelerin en üst düzeylerde dikkatini tasarıya verdiğini kaydeden Nuseybe, "Diplomasi zaman alıyor. Ancak sahada çok fazla acı var. Başarmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Nuseybe, BM'ye denetim mekanizması konusunda güvenilmeyeceğiyle ilgili tartışmaların bulunmasına ilişkin de "BM'ye güveniyoruz ve rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'nin karar tasarısındaki "çatışmalara ara verilmesi, aranın çatışmaların sürdürülebilir şekilde durdurulması için adımlara yol açması" ifadesi ile BM'ye yardımları denetleme yetkisi verilmesine karşı çıktığı iddia ediliyor.

YARDIMLARIN ERİŞİMİ İÇİN ÇATIŞMALARA ARA TALEP EDİLİYOR
Karar tasarısında, Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep edilirken, aranın çatışmaların sürdürülebilir şekilde durdurulması için adımlara yol açması gerektiğine işaret ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor.

Yetkisinin tamamen BM'de olacağı mekanizmanın, yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve bunun türleri hakkında "Filistin yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısında bulunuluyor.

Tüm taraflara Gazze'ye yardımların erişimini artırmak için tüm "kara, deniz ve hava" yollarının kullanımını kolaylaştırma çağrısı yapılan karar tasarısında, buna sınır kapılarının da dahil olduğu belirtiliyor.

Karar tasarısında, tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor. İki devletli çözümün önemine işaret edilen karar tasarısında, Gazze Şeridi'nin Filistin'in parçası olduğunun altı çiziliyor.

GUTERRES 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık'ta 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

20.10 İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARINDA ÖLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 20 BİNİ AŞTI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.

19.43 Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda öldürülen 4'ü çocuk 32 Filistinlinin cenazesi kentteki Nasır Hastanesine getirildi. Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Refah kentinde, Kuveyt Hastanesi yakınındaki Ali bin Ebi Talib Camisini bombaladığı, saldırıda en az 10 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, Kuveyt Hastanesi çevresini hedef alan saldırılarında çok sayıda gazeteci yaralandı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u Aralık ayı başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.

EL-KASSAM TUGAYLARI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

18.31 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.

💥 Hamas katil İsrail tanklarını işte böyle imha etti!

SONU GELEN KATİL NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

18.19 Sosyal medyadan bir video paylaşan katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulundu. Halkın desteğini kaybeden Netanyahu Gazze'yi ve Hamas'ı tehdit etti.

Katil Netanyahu Gazze'yi ve Hamas'ı tehdit etti!



İşte Netanyahu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek.

Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız: Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması.

Hamas'a ateşle, cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Bugün dahil her yerde. Yardımcılarına da yakından ve uzaktan saldırıyoruz.

İlkinden sonuncusuna kadar tüm Hamas teröristleri ölümlüdür. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek.

16.52 KATİLLERDEN ALÇAK TEHDİT

İsrail ordusunda görevli bir subay, "Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunda 2908'inci taburun bölük komutanı olduğu belirtilen İsrailli asker Yair Ben David'in taburdaki askerlere hitap eden konuşması son günlerde sosyal medyada yer aldı.

Konuşmanın geçtiği yer ve tarihin belirtilmediği videoda, Ben David, 7 Ekim'de acı bir darbe aldıklarını, İsrail halkının onurunun zedelendiğini söyledi.

Ben David, "Şimon ve Levi'nin Nablus'ta yaptığını 2908'inci tabur Beyt Hanun'da yaptı. Ancak görev henüz bitmedi; tamamını Beyt Hanun gibi yapmamız gereken Gazze var. Gazze'nin Beyt Hanun gibi görünmesi gerekiyor." dedi.

Bölük komutanı, "Neden biliyor musunuz? Lübnan'da, Batı Şeria'da ve çevremizde oturup, İsrail halkının onuruna zarar vermenin mümkün olduğunu düşünen bütün bu halklardan duyulan korku artık yeter." diye konuştu.

İlk kısmı bitirdiklerini ancak bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Ben David, şunları söyledi:

"Rab'ın yardımıyla geri döneceğiz. Nablus'un tamamı ve İsrail'e baş kaldırmaya cesaret eden her belde, Beyt Hanun gibi olacak ve biz her türlü göreve hazırız."

İsrail güçlerinin karadan Gazze'ye giriş yaptığı ilk bölgelerden biri olan Gazze'nin kuzeyindeki bölgede meydana gelen büyük yıkıma işaret eden Ben David, askerlere hitaben, "Beyt Hanun'da kutsal ve harika bir iş çıkardınız." ifadesini kullandı.

16.47 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ve Hamas arasında esir takası yapılması için Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine karşı çıktığını belirtti.

İsrail ve Hamas arasında yeniden bir esir takası anlaşmasına varılması yönünde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından, Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Ben-Gvir, "Artık durma zamanı değil, karar verme zamanı!" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve esir takasını görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği duyurulmuştu.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün, esir takasını görüşmek için 18 Aralık'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiği bildirilmişti.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'e göre Gazze'de hala 129 İsrailli esir bulunuyor.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas'ın ise saldırıların sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.

16.30 Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusundaki bir tünelin ağzına bubi tuzağı kurduklarını ve tünele doğru ilerleyen soykırım askerlerini tünel ile birlikte havaya uçurduklarını bildirdi.

"AMERİKALI FİLİSTİN'DE İŞLENEN SUÇLARIN ORTAĞIDIR"

16.23 "Ensarullah Husiler" grubunun lideri Abdülmelik el-Husi, soykırımcı İsrail'e ve Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları ile ilgili şöyle konuştu:

Amerikalı, uzmanları ve danışmanlarıyla Gazze'ye yönelik saldırıya işgal ordusunun yanında katılıyor. Amerikalı, işgal ordusuna savaş uçakları ve beyaz fosfor da dahil olmak üzere uluslararası yasaklı silahlar sağlıyor. Amerikalı, Filistin'de işlenen korkunç suçların suç ortağıdır. Amerikalı, İsrail'e korkunç suçlar işlemesi için yeterli koşulları sağlamak istiyor.

REFAH SALDIRI ALTINDA

15.25 Soykırımcı İsrail Refah'a bir saldırı daha düzenledi. Refah'ta çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildiren El Cezire, saldırının Kuveyt Hastanesi'nin çok yakınında olduğunu belirtirken hastanenin yaralıları kaldıracak büyüklükte olmadığına dikkat çekiyor.

Katil İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınına düzenlediği saldırılar canlı yayında kameralara yansıdı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Kuveyt Hastanesi yakınındaki bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Al Jazeera televizyonunun muhabiri Hani Mahmud, canlı yayında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdiği sırada bölgede patlama sesi duyuldu ve Kuveyt Hastanesi yakınından dumanlar yükselmeye başladı.

İlk saldırıdan saniyeler sonra aynı bölgeye en az 3 ayrı hava saldırısı daha düzenlendi. Saldırılar nedeniyle patlama seslerinin yanı sıra bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Patlama sesleri nedeniyle çevredeki bir bebeğin ağlaması duyulurken, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin panikle sağa sola kaçışmaları kameraya yansıdı.

İsrail hava saldırısına hedef olan yerin Kuveyt Hastanesi'nin hemen arkasında yer aldığını belirten Al Jazeera Mahmud, "Bunu bekliyorduk, (İsrail'e ait) İHA 5 gündür bu bölgenin üzerinden ayrılmadı ve alçak uçuş yapıyordu." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin makamları, saldırıdaki can kayıplarına ve Kuveyt Hastanesi'nde hasar oluşup oluşmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ay başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.

7 BİN 820 FİLİSTİNLİ İSRAİL HAPİSHANELERİNDE

12.25 Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün en az 25 Filistinliyi daha tutukladı.7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin 630 Filistinli soykırımcı İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı 2023'ün başından Kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 9.410 tutuklama yapıldı; bunların 2.221'i idari gözaltı (suçlama veya yargılama olmaksızın bir tür hapsetme) nedeniyle gerçekleşti. Şu anda İsrail hapishanelerinde 7.820'den fazla Filistinli bulunuyor.

Filistin topraklarının demirbaşı mülteci kampları! Direniş buradan doğuyor: Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze

12.15 El Cezire Katar Başbakanı, CIA şefi ve Mossad şefi arasında pazartesi günü Varşova'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini söylediğini bildirdi. Katarlı müzakereciler şu anda hem Hamas hem de İsraillilerle müzakerelerin devam ettirilmesi ve yeni bir ateşkes yapılması olasılığı konusunda temas halinde kalmaya devam ediyor.

11.35 Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sabah kuşatma altındaki bölgedeki hastanelere 20 ölü ve 25 yaralı getirildi.
İsrail güçleri, sürekli bombalamalarla Gazze'deki sağlık hizmetlerini durdurmak istiyor.
İsrail ordusu Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı soykırım yürütüyor.
Tedavi için Gazze'den tahliye edilenlerin sayısı, tedavi gören toplam insan sayısına kıyasla çok az."

HAMAS LİDERİ KAHİRE'DE: ATEŞKES İÇİN KRİTİK TEMAS

11.19 Hamas lideri İsmail Haniyeh, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti. Gazze'de esir takası için görüşmeler devam ediyor.

09.03 Hamas lideri İsmail Haniyeh, Mısır'a gitmeden önce Katar'da İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Haniye, soykırım ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hava, deniz ve kara saldırılarının ölçeğinin 'benzeri görülmemiş' olduğunu söyledi ve Filistin direnişinin, iki buçuk aydır Gazze'de işlenen İsrail savaş suçlarına rağmen savaş alanında sağlam durduğunu belirtti.

06:37 İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirdi.

Milletvekili Cohen, X platformunda yayınladığı videoda, savaşın ortasında bu sözleri söylemenin kendisine acı verdiğini ama başka çare olmadığını dile getirdi.

Cohen, "Başbakan (Netanyahu) başarısız olduğunda, başarısız olmaya devam ettiğinde ve bu pozisyonun ehli olmadığını, yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişi olduğunu kanıtladığında hemen değiştirilmesi gerekir. Bize bunu, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 9 ay sonra, 10 Mayıs 1940'ta Başbakanları Neville Chamberlain'i değiştiren İngilizler öğretti." ifadelerini kullandı.

04:32 Fas: "Uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez"

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Filistin yönetimine verdiği desteği vurgulayarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduramamasının artık kabul edilemez olduğunu söyledi

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre Burita, başkent Rabat'ın güneydoğusundaki Marakeş kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Gazze Şeridi'ndeki durum artık beklemeye dayanamaz ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez ve hiçbir açıklaması yoktur." diyen Burita, ülkesinin her zaman ve koşulsuz olarak bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistin yönetiminin kendi halkının haklarını tesis etmek için yürüttüğü tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

04:04 İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "(Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e) Beni tehdit etmeyin"
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, olay, İsrail hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında, İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme gelmesi üzerine yaşandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, toplantı sırasında askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savundu.

İsrail ordusunun güney bölgesi komutanı Eliezer Toledano, "Bu bizim sorumluluğumuz ve sadece bizim yetkimizdir" yanıtını verirken, Ben Gvir tekrar "Evet, evet, sizin yetkinizi ve sorumluluğunuzu zaten duyduk." diye karşılık verdi.

"BENİ TEHDİT ETMEYİN"

Tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık" diyen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun toplantıdan ayrılması sonrası tartışma yeniden başladı.

Ben Gvir, "(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." derken, bu kez de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdi.

19 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.54 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan oylama iptal edildi.

İkinci kez ertelenen oylamanın, 20 Aralık'ta gerçekleşmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynaklar, ABD'nin henüz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadığını, destekleyen ülkelerin ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldığını aktardı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem, bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.



YARDIMLARIN ERİŞİMİ İÇİN ÇATIŞMALARA ARA TALEP EDİLİYOR
Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

21:58 BM Filistin Raportörü, Ruanda Soykırımı için açıklama yapan AB Komisyonu Başkanına, Gazze'de yapılmakta olan soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

21.20 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi öldürüldü


19.41 BM: Gazze'deki ölüm ve yıkım daha önce görülmemiş boyutlarda
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki ölüm ve yıkımın daha önce görülmemiş boyutlarda olduğunu bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, toplantıda, üye ülkeleri video konferans yoluyla bilgilendirdi.

Wennesland, Gazze Şeridi'ne insani yardımların çok zor koşullarda ulaştırıldığını, yerinden edilme ve süren çatışmalar nedeniyle insani yardım sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini ifade etti.

Gazze'deki durumun daha geniş bir bölgeye yayılma riskinden endişe duymaya devam ettiğini belirten Wennesland, Lübnan ve İsrail arasında bulunan ve "Mavi Hat" olarak tanımlanan bölgede her gün karşılıklı ateş açıldığını, bunun bölgesel istikrar için çok büyük bir tehdit teşkil ettiğini bildirdi.

Wennesland, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların büyüklüğü ve Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu daha önce görülmemiş boyutlarda ve buna tanıklık etmek çok zor. Gazze'de sivillerin öldürülmesini tartışmasız bir şekilde kınıyorum." dedi.

Gazze'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getiren Wennesland, Batı Şeria'daki gelişmeleri de endişeyle takip ettiğini belirtti.

Wennesland, Filistinliler ve İsrail güvenlik güçleri arasındaki "çatışmaların" ölüm ve gözaltıyla sonuçlandığını ifade ederek, "Güvenlik güçleri en üst düzeyde itidal göstermeli ve hayat korumak için sadece başka seçenek kalmadığında ölümcül güce başvurmalı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin ölümcül saldırılarından endişe duyduğunu belirten Wennesland, "Şiddete başvuranlar hesap vermeli ve adalete teslim edilmeli." ifadesini kullandı.

Wennesland, bazı liderlerin şiddet ve sivillerin ölümünü teşvik eden söylemleri karşısında dehşete düştüğünü dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in yerleşim yerlerinin genişlemesine tepki gösteren Wennesland, bunun gelecekte bağımsız Filistin Devleti'nin varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

"HASTALAR YERDE TEDAVİ EDİLİYOR"
17.25 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehinelerin çıkarılması için Gazze'de insani araya hazırız

16.35 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), soykırımcı İsrail'in güvenli bölge olması gereken bölgelere yaptığı saldırıların ardından Gazze'de artık hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın yaptığı açıklamada "Nasser Hastanesi'nde (Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta) acil servis tamamen dolu ve yeni hastalar yerde tedavi ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze'deki sağlık ekibi lideri Chris Hook, "Doktorlar, zaten ölecek olan diğer çocukları tedavi etmek için ölü çocukların cesetlerinin üzerinden geçiyor. Hayatta kalan şanslı birkaç kişinin yaraları da hayatlarını değiştirecek cinsten. Pek çok yaralı insan aşırı yanıklardan, düzgün iyileşmeyen büyük kırıklardan ve amputasyon gerektirebilecek ciddi kırıklardan muzdarip" dedi.

15.27 İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

ENKAZ ALTINDA HALA BİNLERCE KİŞİ VAR, HASTANELERDE İSE HİZMET DURDU

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

14.14 El Kassam Tugayları, Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde siyonist Hummer cipine hedef alarak, tamamen yandıktan sonra soykırımcı askerleri öldürdüklerini bildirdi.

11.47 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoydu.

HEDEFLERİ YİNE MÜLTECİ KAMPI

11.08 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Cibaliye Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

2 FİLİSTİNLİ GAZETECİ YARALANDI

İsrail ordusunun Cibaliye Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor. İsrail ordusunun dün Cibaliye bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

08:28 Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldüğünü duyurdu.

02:45 İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA 53 BİN TON BOMBA KULLANDI

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı.

02:39 İngiltere'de bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdıkları mektupta, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin yolunun diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

02:00 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi. Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nden gelen yaralılara ilişkin görüntü paylaşıldı.

Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Havayollarına ait uçakla başkent Tunus'a getirilen 53 yaralı ile refakatçilerini, Kartaca Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Tunus Ali el-Murabıt, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehhum karşıladı.

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