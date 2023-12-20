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Macron’un başı bu kez de ‘göçmen yasası’ ile dertte! Élysée Sarayı’nda acil toplantı: Topal ördek için ölüm öpücüğü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başı emeklilik reformundan sonra bu yıl da göçmen yasası ile dertte. Fransız aşırı sağının yeni düzenlemelerle sertleştirdiği ve göçmen çocuklara verilen desteğin kesilmesine kadar varan yasa Ulusal Meclis’te kabul edilirken Macron, aşırı sağa boyun eğmekle eleştiriliyor. Fransız basını, “topal ördek” olarak görülen Macron’u zor günlerin beklediğine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 11:24 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:24
Macron’un başı bu kez de ‘göçmen yasası’ ile dertte! Élysée Sarayı’nda acil toplantı: Topal ördek için ölüm öpücüğü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl aylar boyunca istifa çağrıları aldığı emeklilik reformu protestolarının ardından bu yıl da göçmenlik yasa tasarısı ile yeni bir krize sürükleniyor. Fransa parlamentosu salı günü aşırı sağcın daha da sertleştirdiği ve parti içinde dahi büyük eleştiriler alan göçmenlik yasa tasarısını kabul etti.

ÉLYSÉE SARAYI'NDA ACİL TOPLANTI

Fransız solu, Macron'u aşırı sağın baskısına boyun eğmekle suçlarken göçmenlik yasa tasarısı her geçen gün daha da sertleştirildi.

Marine Le Pen'in lideri olduğu aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin ve Cumhurbaşkanı Macron liderliğindeki Rönesans Partisi'nin desteği ile Meclis'ten geçen tasarı, hem ülkede hem de Rönesans Partisi içinde büyük çatlağa yol açtı. Le Pen yeni tasarıyı onaylarken Macron'un Rönesans Partisi'nin sol eğilimli önemli üyeleri ve müttefik gruplar artık tasarıyı desteklemeyeceklerini belirttiler. Üstelik yasa tasarısı dolayısıyla birçok bakanın istifa tehdidinde bulunduğu belirtildi. Bunun ardından Macron, başbakan ve parlamentodaki koalisyon başkanları ile Elysee Sarayı'nda acil bir toplantı yapıldığını söyledi.

MACRON İÇİN ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ

Ulusal Cephe Partisi milletvekilleri daha önce tasarıya karşı oy kullanacaklarını ya da çekimser kalacaklarını söylemişti. France 24'e göre Fransız basını ise Le Pen'in partisinden gelen desteği "ölüm öpücüğü" olarak nitelendiriyor.

France 24'ün aktardığına göre Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau, Yüksek Öğrenim Bakanı Sylvie Retailleau ve Konut Bakanı Patrice Vergriete, Başbakan Elisabeth Borne ile görüşerek istifa edebilecekleri konusunda uyarıda bulundular. Le Figaro gazetesinin de doğruladığı bir kaynağa göre Rousseau, salı akşamı Borne'a bir istifa mektubu gönderdi fakat Borne ise istifayı kabul edip etmeyeceğini henüz belirtmedi.

FRANSIZ SOLU'NDAN TEPKİ: BÜYÜK ONURSUZLUK

Fransa'da sol ve aşırı sol kesim yasanın geçmesi ihtimaline büyük tepki göstermiş ve Ulusal Meclis'teki sosyalist milletvekillerinin başkanı Boris Vallaud, bu ihtimali "hükümet için büyük bir onursuzluk anı" olarak nitelendirmişti.

TARTIŞMALI GÖÇMEN YASASI

Yasanın geçmesinin iki dönem üst üste 2027'de ayağa kalkamayan ve görev süresinin bitimine üç yıldan fazla bir süre kalmışken "topal ördek" olarak görülme riskiyle karşı karşıya olan Macron için kritik öneme sahip olduğu düşünülüyor. Öte yandan sivil toplum kuruluşları ise yasayı "en gerici" göçmen yasası olarak görüyor. Peki, Fransa'yı karıştıran bu yasa tasarısının içeriğinde hangi konular var?

Macron Fransız diplomatların hedefinde: Bir gün İsrail yanlısı ertesi gün Filistin yanlısı

Macron'u aşırı sağ ile sol arasında bırakan göçmenlik yasa tasarısı, göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran uygulamalar içeriyor. Fransa'da göçmenler için oturma izni tedbirlerini yumuşatan hükümet, göçmenlerin çocuklara yönelik yardımlar ve barınma yardımları da dahil olmak üzere sosyal yardımlara erişimini birkaç yıl erteledi. Aşırı sağ ve muhafazakarlar göçmenlere yönelik desteğin Fransızlara ayrılması gerektiğini savunurken dün kabul edilen anlaşma ile birlikte AB dışı işsiz göçmenlerin konut yardımlarına erişimi de beş süre ile kısıtlanacak.

Yeni yasa ile ayrıca, göçmen çocuklarının Fransız vatandaşı olması zorlaştırılırken polise karşı ciddi suçlardan hüküm giymiş çifte vatandaşların Fransız vatandaşlığını kaybedeceği belirtiliyor.

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