Macron’un başı bu kez de ‘göçmen yasası’ ile dertte! Élysée Sarayı’nda acil toplantı: Topal ördek için ölüm öpücüğü

FRANSIZ SOLU'NDAN TEPKİ: BÜYÜK ONURSUZLUK

Fransa'da sol ve aşırı sol kesim yasanın geçmesi ihtimaline büyük tepki göstermiş ve Ulusal Meclis'teki sosyalist milletvekillerinin başkanı Boris Vallaud, bu ihtimali "hükümet için büyük bir onursuzluk anı" olarak nitelendirmişti.

TARTIŞMALI GÖÇMEN YASASI

Yasanın geçmesinin iki dönem üst üste 2027'de ayağa kalkamayan ve görev süresinin bitimine üç yıldan fazla bir süre kalmışken "topal ördek" olarak görülme riskiyle karşı karşıya olan Macron için kritik öneme sahip olduğu düşünülüyor. Öte yandan sivil toplum kuruluşları ise yasayı "en gerici" göçmen yasası olarak görüyor. Peki, Fransa'yı karıştıran bu yasa tasarısının içeriğinde hangi konular var?

Macron'u aşırı sağ ile sol arasında bırakan göçmenlik yasa tasarısı, göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran uygulamalar içeriyor. Fransa'da göçmenler için oturma izni tedbirlerini yumuşatan hükümet, göçmenlerin çocuklara yönelik yardımlar ve barınma yardımları da dahil olmak üzere sosyal yardımlara erişimini birkaç yıl erteledi. Aşırı sağ ve muhafazakarlar göçmenlere yönelik desteğin Fransızlara ayrılması gerektiğini savunurken dün kabul edilen anlaşma ile birlikte AB dışı işsiz göçmenlerin konut yardımlarına erişimi de beş süre ile kısıtlanacak.

Yeni yasa ile ayrıca, göçmen çocuklarının Fransız vatandaşı olması zorlaştırılırken polise karşı ciddi suçlardan hüküm giymiş çifte vatandaşların Fransız vatandaşlığını kaybedeceği belirtiliyor.