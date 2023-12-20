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İsrailli esir yakınından Başkan Erdoğan'a çağrı: Yalvarıyorum lütfen bize yardım et

Son dakika haberleri... Katil İsrail ordusu Gazze'de katliamına devam ederken İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv yönetimine tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. İsrail ordusunun 'yanlışlıkla' öldürdük dediği esirin babası Netanyahu'ya ateş püskürdü. Torunu hala esir olan Stella Sambrano ise Başkan Erdoğan'dan yardım istedi. Türkiye'de doğduğunu söyleyen kadın Türkçe konuşarak "Türkiye’yi ve İstanbul’u çok seviyoruz. Bir büyükanne olarak çocukları geri getirmesi için Erdoğan’a yalvarıyorum. Lütfen bize yardım et” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 12:59 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:04
İsrailli esir yakınından Başkan Erdoğan’a çağrı: Yalvarıyorum lütfen bize yardım et

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 19 bin 667 Filistinliyi katletti. Hayatını kaybedenlerin en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İSRAİLLİ ESİR YAKINLARINDAN ERDOĞAN'A YARDIM ÇAĞRISI
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım düzenlerken İsrailli esirlerin aileleri Başkan Erdoğan'dan yardım istiyor.

Canlı yayında "Türkiye'de doğduğunu söyleyen" İsrailli esir ailelerinden Stella Sambrano torunu Jonatan'ın serbest bırakılması için Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Türkçe konuşan İsrailli kadın, "Ben İstanbul Kadıköy'de doğdum. Ortaokulu orada bitirdim. Senede 7-8 kere İstanbul'a geliriz. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyoruz. Erdoğan'ı çok seviyoruz. Erdoğan Türkiye'yi çok güzel yaptı. Bir babaanne olarak yalvarıyorum.

Çocukları geri getirsinler. Ben 9 torunum vardı şimdi 8 oldu. Benim istediğim sadece torunumun geri getirilmesi. Bir büyükanne olarak çocukları geri getirmesi için Erdoğan'a yalvarıyorum. Merhametli olduğunu biliyorum. Lütfen bize yardım et" ifadelerini kullandı.

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İSRAİL'İN YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜĞÜ ESİRİN BABASINDAN SERT SÖZLER
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in babası Avi Shamriz, Binyamin Netanyahu hükümetine, "Oğlumu iki kez öldürdünüz." şeklinde seslendi.

NBC News'den Hallie Jackson'a konuşan baba Shamriz, hükümetin, 7 Ekim'de Hamas'ın oğlunu almasına izin verdiğini, 14 Aralık'ta da oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Oğlumu iki kez öldürdünüz." dedi.

Netanyahu hükümetinin ülkeye hizmet edebilecek kapasitede olmadığını vurgulayan Shamriz, "Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Yalnızca kendilerini, koltuklarını ve ceplerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de esir olarak tutulan İsraillilerin geri dönmesi için hükümetin çaba göstermediğini söyleyen Shamriz, "Rehineleri düşünmüyorlar." diye konuştu.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de 15 Aralık'ta 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu.

"Yanlışlıkla" öldürülen esirlerden biri olan 26 yaşındaki Alon Shamriz'in ailesi oğullarının "şehit" olarak kaydedilmesi talebinde bulunmuş ancak İsrail medyası söz konusu talebin İsrail ordusu tarafından reddedildiğini bildirmişti.

Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz'in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etmişti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtmişti.

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NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİLER!
Sadece İsrailli esirlerin aileleri değil ordu içinde bazı askerler de Tel Aviv yönetimine tepkili. İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.

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"YOLSUZLUK DAVASINDAN KAÇMAK İÇİN GAZZE'Yİ BAHANE EDİYOR"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, "Başbakan Netanyahu yıllardır ceza davasıyla aynı anda ülkeyi yönetebileceğine dair söz vermişti, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delilleri saklamasını istediği ortaya çıktı." denildi.

Haberde, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın, 18 Aralık'ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan'ın savaş bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı.

Kanal 13'ün haberinde, söz konusu tanıkların Adalet Bakanı Yariv Levin, milletvekili Zeev Elkin, Başbakanlık Hukuk Danışmanı Shlomit Barnea, istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrael Hayom gazetesi yayıncısı Miriam Adelson ve Netanyahu'nun kuzeni David Shimron'un da aralarında bulunduğu önemli kişiler olduğu dile getirildi.

Savcılık yetkililerinin, bu durumun "yargılamayı birkaç ay geciktirebileceğinden" endişelendiği belirtilen haberde, iddia makamının tanıkların ifadelerini tamamlamak üzere olduğu ve onlardan sonra savunma adına ilk ifade verecek kişinin Netanyahu'nun bizzat kendisi olduğu kaydedildi.

Habere göre, Netanyahu'nun avukatı, avukatların yalnızca tanık sırasının değiştirilmesini istediklerini belirterek, yargılamanın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

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NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yönelik, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürütmüş Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütülmesi suçlaması bulunuyor.

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Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

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