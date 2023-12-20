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Gazze 4 parça! İsrail’in savaş sonrası planı basına sızdı

İsrail’in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze’de yönetimin, 4 ülke arasında paylaştırılacağı iddiası ortaya atıldı...Planda, Filistin Yönetimi'ne herhangi bir atıfta bulunulmuyor. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin bölgedeki sivil işleri yönetmesi için bir yol haritası çiziliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Aralık 2023 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:00
Gazze 4 parça! İsrail’in savaş sonrası planı basına sızdı

İsrail, Gazze'yi yakıp yıktı. Şimdi de savaş sonrası izleyeceği yol haritasını hazırlamaya başladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın planına göre, Gazze'de yönetimin BAE, Suudi Arabistan ve Mısır arasında paylaştırılacağı iddiası ortaya atıldı. Gazze için, İsrail kontrolündeki "tampon bölgeleri" ve Gazze'nin Mısır sınırında daha fazla gözetimini içeren bir "savaş sonrası" plan basına sızdırmıştı.



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in talimatıyla hazırlanan planın, tartışmaya sunulacağı vurgulandı. Planda, Filistin Yönetimi'ne herhangi bir atıfta bulunulmuyor. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin bölgedeki sivil işleri yönetmesi için bir yol haritası çiziliyor. İsrail, Gazze'de "tam hareket özgürlüğünü" elinde tutmasını istiyor. Bu da işgal altında olan Batı Şeria'daki gibi daha fazla bir kontrole sahip olması anlamına geliyor. İki devletli çözümden bahsedilmiyor.

Filistinli çocuklar gıda kıtlığı nedeniyle yiyecek almak için sıralandı. HRW, sivillerin aç bırakılmasının silah olarak kullandığını vurguladı. İsrail hükümetine bu insani dramı durdurması ve Gazze ablukasını kaldırması yönünde çağrı yaptı.


53 BİN TON BOMBA
İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba ile şehri haritadan sildi. Bugüne kadar 52 bin 500 konutu yerle bir etti.

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