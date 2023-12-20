CANLI TAKİP | İşgalci İsrail kendi içinde bölündü! Kazan kaldırdılar: Netanyahu görevden alınsın!

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre Burita, başkent Rabat'ın güneydoğusundaki Marakeş kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Gazze Şeridi'ndeki durum artık beklemeye dayanamaz ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez ve hiçbir açıklaması yoktur." diyen Burita, ülkesinin her zaman ve koşulsuz olarak bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistin yönetiminin kendi halkının haklarını tesis etmek için yürüttüğü tüm çabaları desteklediğini vurguladı.





04:04 İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "(Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e) Beni tehdit etmeyin"

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, olay, İsrail hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında, İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme gelmesi üzerine yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, toplantı sırasında askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savundu. İsrail ordusunun güney bölgesi komutanı Eliezer Toledano, "Bu bizim sorumluluğumuz ve sadece bizim yetkimizdir" yanıtını verirken, Ben Gvir tekrar "Evet, evet, sizin yetkinizi ve sorumluluğunuzu zaten duyduk." diye karşılık verdi.

"BENİ TEHDİT ETMEYİN" Tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık" diyen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun toplantıdan ayrılması sonrası tartışma yeniden başladı. Ben Gvir, "(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." derken, bu kez de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdi.



19 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR 23.54 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi. AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan oylama iptal edildi. İkinci kez ertelenen oylamanın, 20 Aralık'ta gerçekleşmesinin planlandığı öğrenildi. Kaynaklar, ABD'nin henüz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadığını, destekleyen ülkelerin ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldığını aktardı. ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem, bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.







YARDIMLARIN ERİŞİMİ İÇİN ÇATIŞMALARA ARA TALEP EDİLİYOR

Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor. Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor. BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor. Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor. 21:58 BM Filistin Raportörü, Ruanda Soykırımı için açıklama yapan AB Komisyonu Başkanına, Gazze'de yapılmakta olan soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

21.20 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi öldürüldü

19.41 BM: Gazze'deki ölüm ve yıkım daha önce görülmemiş boyutlarda

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki ölüm ve yıkımın daha önce görülmemiş boyutlarda olduğunu bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.