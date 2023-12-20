SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

AB'den Rus milyarder Roman Abramoviç'in aleyhine karar

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Rus oligark Roman Abramoviç'in, AB'nin Mart 2022'de uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı açtığı davayı reddetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 18:21 Güncelleme 20 Aralık 2023, 18:21
AB’den Rus milyarder Roman Abramoviç’in aleyhine karar

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Rus oligark Roman Abramoviç'in, AB'nin Mart 2022'de uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı açtığı davayı reddetti.

Genel Mahkemenin, AB yaptırım listesine eklenen Abramoviç'in, yaptırımlara karşı açtığı davaya ilişkin kararı açıklandı. Açıklamada, AB Genel Mahkemesinin, söz konusu davayı reddettiği ve Abramoviç'e yaptırımların sürdürüleceği bildirildi.

Yaptırımların, Abramoviç'in "temel haklarını ihlal etmediği" ifade edilen açıklamada, bu yaptırımların "haksız olduğunu kanıtlayamaması" nedeniyle Abramoviç'in "tazminat talebinin" de reddedildiği aktarıldı.

ABRAMOVİÇ, AB YAPTIRIMLARINA KARŞI DAVA AÇMIŞTI

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.

AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.

Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açmıştı.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalar
Ortalık karıştı! Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e korkak yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu’ndan Çatır çatır çıkışı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı: Emel Sayın, Refik Anadol, Barış Manço...
SON DAKİKA