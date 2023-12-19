Kilise bombaladığı için ABD’den azar işiten soykırımcı İsrail, Gazze’de kilise olmadığını savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmesine ilişkin, "İsrail'e zor sorular sorduklarını" ve kilise, cami, okul ve hastane gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırılmaması gerektiğini bildirdi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve İsrailli keskin nişancıların öldürdüğü iki siville ilgili gündemi değerlendirdi.

Sözcü Miller, ABD olarak kilise, cami, okul veya hastane gibi sivillerin kullandığı mekanlara herhangi bir saldırı düzenlenmesini istemediklerini İsrail'e açık bir şekilde belirttiklerini hatırlattı.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sivil kayıplarının azaltılması ve önlenmesi konusunda Tel Aviv yönetimine gerekli hatırlatmaları birçok kez yaptığını ifade etti.