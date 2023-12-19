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Kilise bombaladığı için ABD'den azar işiten soykırımcı İsrail, Gazze'de kilise olmadığını savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmesine ilişkin, "İsrail'e zor sorular sorduklarını" ve kilise, cami, okul ve hastane gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırılmaması gerektiğini bildirdi. Öte yandan İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum, kiliseye sığınan Hristiyan kadın ve kızının öldürülmesinden sonra Gazze'de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 00:51 Güncelleme 20 Aralık 2023, 01:02
Kilise bombaladığı için ABD’den azar işiten soykırımcı İsrail, Gazze’de kilise olmadığını savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmesine ilişkin, "İsrail'e zor sorular sorduklarını" ve kilise, cami, okul ve hastane gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırılmaması gerektiğini bildirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve İsrailli keskin nişancıların öldürdüğü iki siville ilgili gündemi değerlendirdi.

Sözcü Miller, ABD olarak kilise, cami, okul veya hastane gibi sivillerin kullandığı mekanlara herhangi bir saldırı düzenlenmesini istemediklerini İsrail'e açık bir şekilde belirttiklerini hatırlattı.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sivil kayıplarının azaltılması ve önlenmesi konusunda Tel Aviv yönetimine gerekli hatırlatmaları birçok kez yaptığını ifade etti.



ABD'li sözcü, İsrail ordusuna mensup keskin nişancıların hafta sonu Gazze'deki Rahibeler Manastırı'nda iki Hıristiyan kadını hedef alarak öldürmesine ilişkin soruya ise, "Bu konuyla ilgili spesifik olarak şunu söyleyeceğim, bu konudaki endişemizi doğrudan İsrail hükümetine ilettik ve bu olayla ilgili zor sorular sorduk." yanıtını verdi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürülmesine ilişkin endişelerini İsrail'e ilettiklerini bir kez daha dile getirdi.



İSRAİL ORDUSU KİLİSELERİ DE HEDEF ALDI
Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirmişti.

Gazze'deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı Cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."



İSRAİLLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, KİLİSELERİN VURULDUĞU GAZZE'DE HRİSTİYAN OLMADIĞINI SAVUNDU
İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum, kiliseye sığınan Hristiyan kadın ve kızının öldürülmesinden sonra Gazze'de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etti.

Londra merkezli LBC radyosuna konuşan İsrailli Batı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Hassan-Nahoum, Gazze'de hiç Hristiyan yaşamadığını ve kilise olmadığını savundu.

İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlendiği ve Hristiyan bir kadının kızıyla yaşamını yitirdiği saldırıdan yalnızca üç gün sonra açıklamalarda bulunan Nahoum, "Ne yazık ki (Gazze'de) hiç Hıristiyan yok çünkü Hamas tarafından sürüldüler." ifadelerini kullandı.

Nahoum, radyo programcısı Nick Ferrari'nin Gazze'deki bir kilisenin etrafında İsrailli keskin nişancıların olduğu yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, "Haberleri bu sabah gördüm. Kilise mi? Gazze'de kilise yok." cevabını verdi.



İNGİLTERE PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ, AKRABALARININ KİLİSEYE SIĞINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran, LBC radyo programcısının Nahoum'a sorduğu soruda bahsi geçen kiliseye akrabalarının sığındığını açıklamıştı.

İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran, Avam Kamarası'nda yapılan oturumda konuşmuş, akrabalarının, İsrail güçlerinin 2 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığındığını söylemişti.

Moran, "Kapıda tanklar bekliyor. Dışarda askerler ve keskin nişancılar, kompleksi nişan almış halde. Dışarı çıkmak isteyen herkesi vuruyorlar. Cumartesi günü 2 kadın vuruldu." demişti.



Moran, kilisede sivillerin bulunduğunu vurgulayarak, "Hiçbirinin Hamas ile bir alakası yok. Onlar rahibeler, yetimler ve engelliler. Küçük bir Hristiyan grubu ve herkesçe biliniyorlar. Papa'nın dediği ve benim akrabalarımın da söylediği gibi Hamas'ın oradan saldırılar yaptığı tamamıyla gerçek dışı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail saldırganlığının sadece söz konusu kiliseyle sınırlı kalmadığını söyleyen Moran, geçen hafta öldürülen İsrailli esirleri hatırlatmıştı.

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