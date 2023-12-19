Bakan Koca paylaştı! Gazzeli çocuklar sınır kapısında UMKE personeliyle oyun oynadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim'den bu yana bir Gazzeli çocuğu mutlu görmekten daha güzel bir şey yok. Şu an ülkemizde olan kızımızı, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye doğru yola çıkmayı beklerken görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

7 Ekimden bu yana bir Gazzeli çocuğu mutlu görmekten daha güzel bir şey yok. Şu an ülkemizde olan kızımızı, Refah sınır kapısında Türkiye'ye doğru yola çıkmayı beklerken görüyorsunuz. pic.twitter.com/DVPEjL4RsW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2023

Koca'nın paylaşımında, çocuğun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir personelle oyun oynadığı anların görüntüleri yer aldı.