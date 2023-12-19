SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Bakan Koca paylaştı! Gazzeli çocuklar sınır kapısında UMKE personeliyle oyun oynadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir kız çocuğunun sınır kapısındaki mutluluğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 23:13 Güncelleme 19 Aralık 2023, 23:19
Bakan Koca paylaştı! Gazzeli çocuklar sınır kapısında UMKE personeliyle oyun oynadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim'den bu yana bir Gazzeli çocuğu mutlu görmekten daha güzel bir şey yok. Şu an ülkemizde olan kızımızı, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye doğru yola çıkmayı beklerken görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Gazzeli çocuklar sınır kapısında UMKE personeliyle oyun oynadı!

Koca'nın paylaşımında, çocuğun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir personelle oyun oynadığı anların görüntüleri yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’den ateşkes mesajı: Yeni bir insani araya hazırız
Müstakil seçim diyen Akşener’e peş peşe kara haber! İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti
SON DAKİKA