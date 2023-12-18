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Netanyahu'ya tepki! Tel Aviv'de sokaklara çıkan İsrailliler "İstifa" çağrısı yaptı

Netanyahu Gazze'de soykırım yaptı. Kuvözdeki bebeğe bomba attı.  ABD'nin bile tepkisini aldı. Şimdi de kendi ülkesinin sabrını taşırdı. Tel Aviv'de sokaklara çıkan İsrailliler "İstifa" çağrısı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Netanyahu’ya tepki! Tel Aviv’de sokaklara çıkan İsrailliler İstifa çağrısı yaptı

İsrail Ordusu kadın çocuk dinlemedi. Gazze'de şimdiye kadar 20 bin Filistinli'yi öldürüp hastaneleri bile yerle bir etti.

Bu da yetmedi elinde beyaz bayrak taşıyan 3 İsrailli rehineyi bile vurduğunu söyledi.





İşte bu itiraf İsrail'de isyanın fitilini ateşledi. Sokaklara çıkan yüzbinlerce kişi, Başbakan Netanyahu ile birlikte kabinenin tamamının düşmesini talep etti. "Eli kanlı yönetim istifa" diye seslendi...

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