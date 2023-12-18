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Kremlin Sarayı açıkladı: Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için resmen adaylık başvurusunda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasıyla ilgili belgeleri Merkez Seçim Komisyonu'na teslim ederek resmen başvuruda bulundu.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 18:44 Güncelleme 18 Aralık 2023, 18:44
Kremlin Sarayı açıkladı: Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için resmen adaylık başvurusunda bulundu

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nu ziyaret etti.

Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri teslim ederek başvurusunu imzaladı.

DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Ülkenin Federasyon Konseyi, ay başında devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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