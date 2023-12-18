Kremlin Sarayı açıkladı: Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için resmen adaylık başvurusunda bulundu

Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri teslim ederek başvurusunu imzaladı.

DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Ülkenin Federasyon Konseyi, ay başında devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.