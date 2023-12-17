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Soykırımcı İsrail bu sefer de Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi hedef aldı

Soykırımcı İsrail skandallarına her gün bir yenisi daha eklemeye devam ediyor. İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı. Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 18:54 Güncelleme 17 Aralık 2023, 19:01
Soykırımcı İsrail bu sefer de Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi hedef aldı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, ifade vermek üzere Kudüs'teki Meskubiyye Cezaevi'ne çağrıldı.



Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.



İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye "İsrail'in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.



Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.



İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

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