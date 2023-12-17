Sivil isyan: Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri açlık grevine başlama kararı aldı

"Netanyahu'nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını" vurgulayan aileler, süresiz açlık grevine başlamaya hazırlandıklarını açıkladı.

Netanyahu'dan esirlerini kurtarmalarını, savaşı durdurmalarını isteyerek "Dayanacak gücümüz kalmadı" açıklaması yaptı. Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, yanlışlıkla öldürülenlerin Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler olduğu açıklandı.