Sivil isyan: Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri açlık grevine başlama kararı aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisiyle görüşmek isteyen 100'ün üzerindeki aileye karşı çıktı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisiyle görüşmek isteyen 100'ün üzerindeki aileye karşı çıktı.
"Netanyahu'nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını" vurgulayan aileler, süresiz açlık grevine başlamaya hazırlandıklarını açıkladı.
Netanyahu'dan esirlerini kurtarmalarını, savaşı durdurmalarını isteyerek "Dayanacak gücümüz kalmadı" açıklaması yaptı. Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, yanlışlıkla öldürülenlerin Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler olduğu açıklandı.
SELMA KOMUTAN GAZZE İÇİN HAVADA
Ürdün Prensesi Selma Binti Abdullah II, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım göndermek için yeniden havalandı. Sahra hastanesine 5. kez havadan tıbbi malzeme sevkiyatını tamamlamak üzere orduda görev alan ekibe katıldı.
Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde Üsteğmen olan Prenses Selma, tıbbi malzemelerin bulunduğu kutuları uçak mürettebatıyla indirilerek hastanenin faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için çalıştı.
SOKAKLAR MEZAR OLDU
Filistinliler, bombardıman yüzünden mezarlıklara ulaşamadı. Ölen yakınlarını futbol sahaları, çarşılar, sokaklardaki boş alanların yanı sıra evlerin bahçelerine defnetmeye başladı.