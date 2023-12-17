SON DAKİKA

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İsrail'den yeni katliam! Cibaliya beldesinde evlere hava saldırısı düzenlendi! 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Son dakika... Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 22:35 Güncelleme 17 Aralık 2023, 23:21
İsrail’den yeni katliam! Cibaliya beldesinde evlere hava saldırısı düzenlendi! 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Katil İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

CİBALİYE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibeliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp.

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ İŞGALİNDE SON DURUM
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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