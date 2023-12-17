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Çok 'zara'rlı! İspanyol markasının reklamı dünyayı ayağa kaldırdı: İngiliz medyası Zara markasına destek oldu

İspanyol markasının reklamı, dünyayı ayağa kaldırdı. İngiliz medyası, markaya arka çıktı. Protestoların sonlanması çağrısı yaptı. Büyük tepki aldı. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Aralık 2023 Güncelleme 17 Aralık 2023, 06:59
Çok ’zara’rlı! İspanyol markasının reklamı dünyayı ayağa kaldırdı: İngiliz medyası Zara markasına destek oldu

İsrail, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. İspanyol markası Zara da binlerce sivili katlettiği günlerde kefenli bir reklam yayınladı. Zara müşterileri, bu reklamları görünce ayaklandı. Dünyanın çeşitli yerlerinde protestolar yapıldı.

ABD'deki mağazanın önüne binlerce kıyafet atıldı. Protestolara, Türkiye de kayıtsız kalmadı. İstanbul'da da Zara'nın Nişantaşı mağazasına bir grup genç, ellerinde sedye, bebek arabası ve ambulans kaputu ile girerek eylem yaptı. "Bu iğrençlikten sıyrılın" sloganları atıldı. Gençler, mağazada bulunanlar ve işletme önündeki vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Ama bu gösteri, özellikle İngiliz medyasında rahatsızlık yarattı. Çeşitli gazeteler, "Marka özür diledi, reklamı geri çekti, protestolar son bulsun" şeklinde insanlara ayar vermeye çalıştı.



Zara'nın kefene benzetilen maket mankenli akıl almaz reklamına protestolar çığ gibi büyüyor. Özürle konuyu kapatmaya çalışan marka İsrail protestocularını tatmin edemedi. İstanbul'da Nişantaşı Zara'da da eylem gerçekleştirildi.


ÖZÜR ÜSTÜNE ÖZÜR DİLEDİ
Zara, "Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılan bu görsellerden rahatsız oldu ve bu görsellerde, oluşturulduklarında amaçlanandan çok uzak bir şey gördü. Zara, bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgün olduğunu belirtiyor ve herkese olan derin saygısını bir kez daha teyit ediyor" açıklamasını yapmıştı.

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