CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor!

Hastanelere yönelik saldırıların bir uzantısı olarak Kamal Advan Hastanesi askeri kışlaya dönüştürüldü, buradaki yaralı ve hastalar Şifa Hastanesine gitmeye zorlandı. Kemal Advan Hastanesi Müdür Ahmed el-Kahlut başta olmak üzere 70 sağlık çalışanı alıkonuldu.

İsrail, hasta, yaralı ve sağlık personelini su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmaya, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engellemeye devam etti.



İNSANİ DURUM VE YARDIM TALEBİ

Açıklamaya göre, İsrail ordusu, "soykırım savaşının" başlangıcından bu yana beş kez kasıtlı olarak Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti tamamen kesti. İletişimin kesilmesiyle ölü ve yaralılara ulaşılamadı ve bu da sayıların yükselmesine ve insani krizin derinleşmesine neden oldu.

Açıklamada, mevcut durum göz önüne alınarak Arap ve İslam ülkelerinden, Gazze'de sahra hastaneleri kurması, ağır vakaları tedavi için ülkelerine kabul etmesi, ayrıca hastanelerin ve sağlık merkezlerinin onarılarak yeniden hizmete geçmesi için ciddi bir şekilde çalışması istendi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 61'inin yıkıldığı bilgisi geçilen açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm özgür dünya ülkelerinden barınma krizine bir çözüm bulmak için her türlü çabayı sarf etmesi talep edildi.

15 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.34 İSRAİL'İN YARALADIĞI VE İLK YARDIMA İZİN VERMEDİĞİ AL JAZEERA KAMERAMANI ÖLDÜ

Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"GÜNDE YAKLAŞIK 3 SAAT UYUYABİLİYORUM"

Sosyal medyada, Ebu Dakka'nın, Ferhane Okulu yakınında son çekimleri sırasındaki görüntüleri yer aldı.

Burada, Ebu Dakka'nın uykusuz hali dikkati çekerken bir gazeteci arkadaşının kendisine, ne zamandan beri uyumuyorsun sorusuna Ebu Dakka, "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum." cevabını vererek, tüm basın mensubu arkadaşlarına sağlık ve afiyette kalmaları temennisinde bulunduğu görülüyor.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırılırken, Ebu Dakka'nın sığındığı okul ve okulun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatılmıştı.

Kanaması olduğu halde yere uzanmış halde saatlerce bekleyen Ebu Dakka'nın olduğu bölgeye düzenlenen saldırılar nedeniyle ambulanslar girememiş ve gazeteci hastaneye nakledilememişti.

22.09 BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır.

19.22 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağını, bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını bildirdi.

BM Kalkınma Programının (UNDP) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, UNDP ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA), İsrail'in Gazze'ye saldırılarının komşu ülkelerin ekonomilerine etkisini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların komşu ülkeleri sosyoekonomik gerilemelerle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Mısır, Ürdün, Lübnan'da insani kalkınmanın en az 2 ila 3 yıl gerileyebileceği uyarısı yapılan açıklamada, Gazze'deki 2,2 milyon insanı "tehlikeye sokan" insani yardım sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağı ve bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağı ifade edildi.

Gazze'de "derhal insani ateşkes" sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların coğrafi kapsamının genişlemesi halinde etkisinin de katlanarak artabileceği uyarısında bulunuldu.

18.55 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi almak için "sahte paralarla" ilan dağıttı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin şehir merkezinin doğusundaki El-Darac ve El-Tuffah mahallelerinde el ilanları dağıtan İsrail, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi verenlere ödül vadetti.

İlanda, "El-Darac ve El-Tuffah sakinleri, Hamas'ın idaresi uzun sürmeyecek. Kendinizi Hamas'ın vereceği zarardan koruyun." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esirler hakkında bölgede yaşayan Filistinlilerden işbirliği istenen ve 200 İsrail şekeli şeklinde basılan ilanda, "Geleceğiniz sizin elinizde. Bu sizin için son fırsat. Kaçırılanlar hakkında herhangi bir bilgi vererek daha iyi bir geleceğe ve değerli bir ödüle kavuşabilirsiniz." denildi.

Esirler hakkında bilgisi olanların İsrail güçleriyle irtibata geçmesi için telefon numarası da paylaşıldı.

İsrail, dün Gazze'de dağıttığı bildiride ise Hamas'ın liderleri hakkında bilgi verenlere para ödülü vadederek, Hamas'ın "gücünü kaybettiğini" ve "yumurta kızartmaktan aciz olduğunu" iddia etmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise sosyal medyadan, "Yumurta kızartmaya vakit yok. Direniş savaşçılarımız Merkava (İsrail tankı) kızartmakla meşgul." ifadeleriyle karşılık verdi.



15.54 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda çok sayıda işgal askerinin patlayıcılarla saklandığı bir evi havaya uçurdu.Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada çok sayıda siyonist askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi.

14.10 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Soykırım ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, X kanalında yaptığı açıklamada, saldırının, grubun sınır yakınına yerleştirdiği Hamas askeri altyapısını hedef aldığını söyledi. Hamas'ı, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı miktarda yardımın girmesine izin verilen tek geçiş noktası olan Refah sınırından silah kaçakçılığı yapmakla suçladı.

HAN YUNUS'TA SİYONİST SALDIRI

14.00 Nasır Tıp Kompleksi yetkilileri El Cezire'ye, İsrail'in Han Yunus'taki bir UNRWA okulunun yakınına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 33'e çıktığını söyledi.

Deir el-Balah, Han Yunus ve Refah'taki hastaneler sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırılardan sonra can kaybının arttığını bildirdi.

09.25 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişi öldü.

09.00 Soykırımcı İsrail ordusunun güneydeki bir UNRWA okulunu bombalaması sonrasında onlarca yaralı Han Yunus'taki Nasır hastanesine götürüldü.

Han Yunus şehrinin merkezini ve kuzeyini de hedef alan çok sayıda saldırı var ve devam ediyor.

14 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.16 FİLİSTİN: İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ SALDIRILARINDAN VE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMASINDAN ABD SORUMLU

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin şehrine baskın düzenlemesi ve Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş da dahil olmak üzere İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından ve gerginliği tırmandırmasından ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olduğunu ve İsrail'in bu "çılgınlığını" durdurmak için derhal müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı artan katliamlarını kınayan Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin, gerginliği tırmandırmak ve bölgeyi ölüm ve yıkım meydanına çevirmek suretiyle Filistin halkına soykırım uygulama, tehcir etme ve toprakları ilhak etme planlarını hayata geçirmek amacıyla Filistinlilere, topraklarına ve kutsallarına karşı kanlı saldırılarını ve katliamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü Ebu Rudeyne, Gazze'yi yeniden işgal etmeyi veya bir kısmını bölmeyi, Yahudi yerleşimci şiddetini ve İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandırmasını reddettiğini beyan eden ABD'nin tutumunun tehlikede olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırılarını durdurmaya ve bölgenin hiç bitmeyecek savaşlara sürüklenmesini engellemeye zorlayabilecek tek taraf ABD'dir." değerlendirmesinde bulundu.

23.06 HAMAS, TÜM DÜNYAYA GAZZE İÇİN 3 GÜN BOYUNCA KİTLESEL GÖSTERİ YAPMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hamas Hareketi, Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in sivillere dönük işlediği katliamları kınamak için tüm dünyada 3 gün boyunca kitlesel gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanlara seslenildi.

Açıklamada, Gazze'ye destek olmak, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları ve ABD ile Batı'nın soykırım savaşına verdiği desteği kınamak için 15-16-17 Aralık tarihlerinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi istendi.

Hamas'ın açıklamasında, bu günlerde her türlü protesto şeklinin kullanılması ve Gazze'deki savaş duruncaya kadar da tüm dünyada bu protesto hareketinin sürmesi talep edildi.

21.46 BM DÜNYA GIDA PROGRAMI: GAZZE'DE İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insani yardım operasyonlarının çökmenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Skau, Gazze'ye ziyaretinin ardından New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini ve kaotik bir hal aldığını belirten Skau, gıda güvenliği konusunda ise 10 kişiden 9'unun bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediğini söyledi.

Skau, insanların gözünde korkuyu gördüğünü belirterek, daha fazla yardımın ne zaman geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle kanun ve nizamın bozulduğunu dile getirdi.

Mevcut koşullar altında düzenli şekilde yardım girişinin mümkün olmadığını vurgulayan Skau,"Çok ciddi bir şekilde yardım miktarlarını artırmamız gerekiyor ve daha fazla geçiş için yeni kapıların açılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Skau, bunlar için insani ateşkes gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde." ifadesini kullandı.

Bu alanda uzun süredir çalışan meslektaşlarının "daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını" söylediklerini aktaran Skau, koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

20:35 FİLİSTİN KIZILAYI, GAZZE'DEKİ EKİBİYLE İRTİBATININ KESİLDİĞİNİ DUYURDU

Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.



BM'DEN İSRAİL'E UYARI: CİDDİ ZARARLARI OLUR

19.47 Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

17:53 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bir mescidi topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan bir mescidi ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait ağır topçu birlikleri Ec-Cebin belde merkezini ve bir mescidi vurdu.

İsrail ordusunun el Hiyam beldesi çevresindeki bölgeleri ise fosfor bombası ile vurduğu kaydedildi.

NNA bir başka haberinde İsrail'in yine ağır topçu atışları ile Yarin beldesindeki evleri ve mescid çevresine saldırdığını aktardı.

16:47 UNESCO, Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın Gazze'de öldürülmesiyle ilgili tam ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.



14.05 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Berş, İsrail ordusunun, "Hamas'ın hastaneyi askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Berş, "İsrail ordusu hastaları ve sağlık personelini hastanede tek bir yerde topladı ve hareket eden herkesi hedef aldı. Hamas'ın burayı askeri amaçla kullandığı iddiasıyla bir mektup göndererek boşaltmakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Berş, İsrail'in gece saatlerinde Cibaliya Şehitleri Kliniği'ni bombaladığını hatırlatarak, klinik müdürünü alıkoyduğunu ve kliniğin zor şartlar altında yeniden faaliyete geçirildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Berş, "İşgalci İsrail çıldırmış durumda ve yıkıcı bir şekilde bombardımana devam ediyor. Dün 2 sağlık çalışanını öldürdü." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık personeline yaralıları tedavi etmesi için izin vermediğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail güçlerinin, yaralıları hastanenin 2. katında toplamaya zorladığı bildirilen açıklamada, askerlerin yaralıları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bıraktığı ve katlar arasında dolaşıma da müsaade etmediği kaydedilmişti

Açıklamada, İsrail'in yoğun bakım ünitesindeki 12 çocuğa süt verilmesini engellediği belirtilirken, "elektriğin kesilmesi ve yaşam destek ünitelerinin durdurulması nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği" uyarısı yapılmıştı.



11.33 Soykırımcı İsrail ordusunun Arap medya sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soykırım ordusunun hedef aldığı bölgeleri ilan ederek Filistinlilere "sözde" güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

11.24 El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin doğusundaki El Zeytun mahallesinde "El-Yassin 105" mermisi taşıyan siyonist Merkva tankını hedef aldıklarını bildirdi.

08.50 Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) grubunun derlediği yıllık rapora göre, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta görev başında olan 17 gazeteci öldürüldü.

RSF, 7 Ekim saldırılarından bu yana öldürülen gazetecilerden 13'ünün Gazze Şeridi'nde olduğunu belirtirken "Görevleriyle ilgili olduğu kanıtlanmayan durumlarda öldürülen gazetecileri de dahil edersek, toplamda 63 gazeteci (56'sı Gazze'de) hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

05.58 UNRWA: 2023, BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN EN KANLI YIL

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.

UNRWA, konuya ilişkin bilgileri yayımladığı raporunu duyurdu.

UNRWA'nın raporunda, 2023 yılının, "BM'nin, Batı Şeria'daki kurbanları kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana buradaki Filistinli ölümlerinin en kanlı yılı" olduğu belirtildi.