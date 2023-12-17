7 Ekim’den bu yana bir ilk! İsrail üzerinden Gazze’ye insani yardım geçişi bugün başlıyor

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ilk kez İsrail'den Gazze Şeridi 'ne doğrudan yardım girişi olacak. İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı insani yardın geçişlerine açıldı.





İsrail Savunma Bakanlığına bağlı olan ve uluslararası örgütler, diplomatlar ve Filistin yönetimi arasındaki sivil olayları koordine eden Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan bugünden itibaren Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırlarının geçişinin başlayacağı duyuruldu.



Açıklamada, "ABD ile yaptığımız anlaşma gereği, bugünden itibaren BM yardım tırları güvenlik kontrolünden geçirilecek ve Kerem Şalom üzerinden doğrudan Gazze'ye nakledilecek. Bu, Gazze'ye giren ve Gazze halkına ulaştırılan günlük insani yardım hacmini artıracak" denildi.