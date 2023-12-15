Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! Soykırım ordusu Kudüs’te cemaate müdahale için bekliyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken terör devleti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs 'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

KUDÜS'TE İSRAİL ZULMÜ: HER CAMİ CEMAATİNE SİSTEMATİK SALDIRI

Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran terör devleti İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.

Terör devleti İsrail, Kudüs sokaklarını lağım suyuna bularken Filistinliler ise her Cuma sokakları köpüklü sularla yıkamaya devam ediyor.

KUDÜS'TE SON DURUM

Kudüs'te soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde Mescid-i Aksa çevresinde sakinlik hakim. Saat 11 itibarıyla ise bölgenin hareketlenmesi bekleniyor.