Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı

Terör devleti İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken terör devleti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.
KUDÜS'TE İSRAİL ZULMÜ: HER CAMİ CEMAATİNE SİSTEMATİK SALDIRI
Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran terör devleti İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim yüksek. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti.
Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.
CANLI YAYINDA GAZETECİ TEKMELENDİ
İsrail polisinin bugün hedefinde basın da vardı. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.
Kafasına silahla vurulan bir gazetecinin İsrail polisine 'Vur o zaman beni' diye tepki gösterdiği, polisin ise gazeteciyi yerde sürükleyip tekme attığı görüldü.