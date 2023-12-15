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Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı

Son dakika haberleri… Gazze’de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’ya baskınları sürdürürken Kudüs’te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor. Soykırımın 10. Cumasında da gözler Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya çevrildi. İsrail polisinin bugün hedefinde basın da vardı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde işgalci İsrail polisi AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'a saldırdı. Ağzına silah dayanan muhabir katil İsrail polisi tarafından dövüldü ve hastaneye kaldırıldı. AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, saldırıya uğrayan AA muhabirinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçu kanıtı olarak sunulan fosfor bombalarının fotoğrafladığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 11:11 Güncelleme 15 Aralık 2023, 14:01
Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı

Terör devleti İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken terör devleti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

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Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran terör devleti İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim yüksek. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti.

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Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

CANLI YAYINDA GAZETECİ TEKMELENDİ

İsrail polisinin bugün hedefinde basın da vardı. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Kafasına silahla vurulan bir gazetecinin İsrail polisine 'Vur o zaman beni' diye tepki gösterdiği, polisin ise gazeteciyi yerde sürükleyip tekme attığı görüldü.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırdı.

SİLAHLARLA MÜDAHALE EDİP DÖVDÜLER

AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, saldırının AA foto muhabirine gerçekleştirildiğini bildirdi. Boyraz, "Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf, yanında başka bir kameraman var. Biz buradan gördük polisin yere yatırıp dövdüğünü sizin de gördüğünüz gibi. Yanında olan arkadaş buraya geldi. Hiçbir şey yoktu polis bize arabamıza gitmemizi söyledi dedi. Biz arabamıza giderken bir tane polis geldi yere yatırdı arkasından diğerleri geldi. Bir tanesini mermiyi silahın ağzına vererek göğsüne dayadı ve diğerleri de dövdü." dedi. Boyraz, arkadaşlarının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, saldırıya uğrayan AA muhabirinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçu kanıtı olarak sunulan fosfor bombalarının fotoğrafladığını ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Örgütün Kriz Müdahale Programı'nın, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını kaydetti.

Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın doğruladığı video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.

Toplanan kanıtlar arasında, AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'un 9 Ekim'de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer alıyor.

AA görsellerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik 10 ve 11 Ekim'de çekilen görüntüler paylaşılmıştı.

BEYAZ FOSFOR

Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.

Ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabilen beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor.

Beyaz fosfor bombası nedeniyle çıkan yangınlar geniş alanlara yayılabiliyor ve alandaki fosfor tükenene kadar bu yangınlar devam ediyor.

Solunum yoluyla, temas ya da sindirim yoluyla vücuda alınan, birçok yüzeye yapışarak bulaşan beyaz fosfora maruz kalanların tedavisi maddenin bulaşıcılığı nedeniyle oldukça zor. Bombanın neden olduğu yaralanmaları tedavi eden kişilerin de bu yüzden kendilerini korumak için özel eğitim almaları gerekiyor.

Söz konusu maddeye belli aralıklarla maruz kalmanın, çene kemiğinin ileri düzeyde deformasyonuna yol açarak kırılmasına neden olabildiği ifade ediliyor.

ULUSLARARASI HUKUKTA BEYAZ FOSFOR BOMBASI

Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) uyarınca sivil bölgelerde havadan yangın çıkarıcı silah saldırıları yasak.

Beyaz fosforun yaydığı dumanın açık alanlarda askeri birliklerin kamufle edilmesi gibi amaçlarla kullanılmasının önünde ise herhangi bir hukuki engel bulunmuyor.

Öte yandan, beyaz fosforun kullanıldığı anda insanların üzerinde yarattığı etki ve zarar nedeniyle savaş suçu kapsamında görülmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

İSRAİL, DAHA ÖNCE DE BEYAZ FOSFOR KULLANMIŞTI

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de savaş kuralları ihlallerinin cezasız kalmasına dair 2010'da yayımladığı raporda, İsrail'in, Aralık 2008-Ocak 2009 arasında Gazze Şeridi'nde düzenlediği "Dökme Kurşun Operasyonu"nda da beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığını belirtmişti.

Raporda, İsrail'in nüfusun yoğun yerlerde beyaz fosfor içeren mühimmat kullanması, siyasi ve askeri liderlerin uyguladığı ve savaş kuralları ihlallerine yol açan politikalar arasında gösterilmişti.

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KUDÜS'TE SON DURUM

Kudüs'te soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde Mescid-i Aksa çevresinde sakinlik hakimdi.

İşgalci İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi, içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

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