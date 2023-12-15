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Son dakika: İran'da karakol saldırısı! 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Beluc militanlarının cuma günü erken saatlerde İran’ın güneydoğusundaki bir polis karakoluna saldırarak 11 güvenlik personelini öldürdüğünü ve çok sayıda kişiyi ise yaraladığını bildirdi. Sistan Belucistan Eyaleti'nde 11 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı Ceyşul Adl adlı grup üstlendi

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:31 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:57
Son dakika: İran’da karakol saldırısı! 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri… İran devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan Belucistan eyaletindeki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini ve 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

11 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre Sistan Belucistan eyaletindeki Raks kasabasına Ceyş el-Adl grup saldırı düzenledi. Saldırıda 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Devlet medyası, polis karakoluna saldırı düzenleyen Ceyş el-Adl grubunun çok sayıda üyesinin Raks kasabasında çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü bildirdi.

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