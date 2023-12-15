İsrailli uzmandan Filistin ve Hamas sözleri: Onlar Allah için cihat ediyorlar sadece iki parmakları olsa bile...

SADECE 2 PARMAĞI OLSA BİLE… İsrailli uzmanlar da bunun farkında. İsrail televizyonunda canlı yayına katılan İsrailli uzman Mordechai Kedar, Hamas 'ın ve Filistin halkının kararlılığını şu sözlerle aktardı:

"Şayet tek bir Hamaslı kalsa, eli kesik sadece iki parmağı olsa Yıkık mescidin önünde durur yine de zafer işareti yapar. Çünkü çocukları torunları peşinden gelecek. Siz İsrail köpüğünde yaşıyorsunuz. Onlar Allah için yaşıyorlar. Onlar Allah için cihat ediyorlar, biz İsrail için. Biz kutsal bir savaş vermiyoruz. Psikolojik açıdan aramızda bu denli büyük bir fark söz konusu" ifadelerini kullandı.