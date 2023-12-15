İsrailli uzmandan Filistin ve Hamas sözleri: Onlar Allah için cihat ediyorlar sadece iki parmakları olsa bile...

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.
İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in, Ebu Nasr ailesinin, Han Yunus'un batısındaki evine düzenlediği hava saldırısında, en az 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.
İsrail'in, Han Yunus kentindeki birçok mahalleye de topçu saldırılarını düzenlemesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.
Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırıldı.
İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.
Katil Netanyahu katliama devam etme kararı alırken "Hamas'ı yıkana kadar" ifadelerini kullandı. Ancak Hamas, dünyanın en iyi istihbaratı olarak bilinen MOSSAD'ı ayakta uyutmaya devam ediyor. İsrail ordusu Hamas'ın hamlelerinden çekiniyor.
SADECE 2 PARMAĞI OLSA BİLE…
İsrailli uzmanlar da bunun farkında. İsrail televizyonunda canlı yayına katılan İsrailli uzman Mordechai Kedar, Hamas'ın ve Filistin halkının kararlılığını şu sözlerle aktardı:
"Şayet tek bir Hamaslı kalsa, eli kesik sadece iki parmağı olsa Yıkık mescidin önünde durur yine de zafer işareti yapar. Çünkü çocukları torunları peşinden gelecek. Siz İsrail köpüğünde yaşıyorsunuz. Onlar Allah için yaşıyorlar. Onlar Allah için cihat ediyorlar, biz İsrail için. Biz kutsal bir savaş vermiyoruz. Psikolojik açıdan aramızda bu denli büyük bir fark söz konusu" ifadelerini kullandı.