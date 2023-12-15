SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'den teröre destek: 2024 savunma bütçesinde PKK/YPG'nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 19:48 Güncelleme 15 Aralık 2023, 19:48
ABD’den teröre destek: 2024 savunma bütçesinde PKK/YPG’nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak terörö örgütü PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı terör örgütü PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
ABD basını gözleriyle gördü! Soykırımcı İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliam Holokost’u geride bıraktı! Sivil halka giden yiyecekleri ateşe verdiler
Vakıf Katılım
SON DAKİKA