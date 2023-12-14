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Ukrayna Savaşı’ndan bu yana ilk kez! Dünya Putin’in konuşmasını canlı takip ediyor: Başkan Erdoğan’a Gazze övgüsü

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında konuştu.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 13:25 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:55
Ukrayna Savaşı’ndan bu yana ilk kez! Dünya Putin’in konuşmasını canlı takip ediyor: Başkan Erdoğan’a Gazze övgüsü

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez "direct line" basın toplantısında konuştu. Ukrayna'da yeni bir seferberlik daha ilan etmeyeceğini söyleyen Putin'in konuşması dünya basınında dakika dakika takip edildi. Gazze hakkında konuşan Putin, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki gelişmelere en fazla ilgi gösteren lider olduğunu vurguladı.

"ERDOĞAN GAZZE'DE EN ÖNEMLİ ROLDE"

AA muhabirinin Gazze'yle ilgili sorusunu cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını ve görüşlerinin de örtüştüğünü söyleyen Putin, Başkan'ın Gazze konusundaki çabaları hakkında şöyle konuştu:

Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin. Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok.
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PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca, "Gelecek yılın başında Türkiye'yi ziyaret edebilirim" dedi.

Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Putin, geçtiğimiz yıl kısmi seferberlik kapsamında cepheye gönderilen vatandaşarın kahramanlıklarını övdü ve yeni bir seferbelik ilan edip etmeyeceği konusunda "İkinci bir seferberlik dalgasına gerek yok. Dün itibarıyla 486 bin kişi sözleşmeli olarak Rus ordusuna katıldı. Anavatanlarını savunmaya hazır vatandaşların sayısı hiçbir zaman azalmadı. Her gün bin 500 kişi gönüllü olarak ülke genelinde askerlik şubelerine başvuruyor." şeklinde konuştu.

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