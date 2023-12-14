Süveyş Kanalı’ndan gelen 50 yıllık kin! Soykırımcı İsrail silah olarak neden tuzlu suyu seçti? Kassam ayakta: Gazze’nin verimli toprakları tehdit altında

Terör devleti İsrail, kara saldırısında en büyük zafiyeti olan tünellerle başa çıkabilmek için insanlık dışı uygulamalara devam ediyor. Hamas'ın inşa ettiği, Gazze Metrosu olarak bilinen ve Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünelleri tek tek tespit edemeyen; tünellerden gelen direniş karşısında her gün yeni kayıplar veren soykırım ordusu çareyi Gazze'de tünellere deniz suyu pompalamakta buldu. Kassam Tugayları ile yeraltında karşı karşıya çarpışmayı göze alamayan soykırım ordusunun tuzlu su planı Hamas'ı değil, Gazze'de tarım arazilerini tehdit ediyor. Peki, terör devleti neden suyu bir silah olarak kullanıyor? Tuzlu su planı İsrail'in Arap dünyasından intikam alma aracı mı?

Soykırımcı İsrail tuzlu su planını korku yayma stratejisinin bir parçası olarak kullanmaya devam ederken El Cezire'de Zoran Kusovac imzalı yazıda deniz suyu planı ile ilgili kritik bir noktaya dikkat çekildi. Kusovac, "İsrail'in suyu silah olarak görmesinin psikolojik bir nedeni olabilir. Bu Arap dünyasından bir tür intikam olabilir mi?" ifadelerini kullandı ve soykırımcı İsrail ile ilgili kritik bir analize imza attı.

SÜVEYŞ KANALI'NDAN GELEN SU: 50 YILLIK KİN

1973'te Mısır ordusunun Süveyş Kanalı'nın Sina kıyısındaki İsrail kum setlerini aşmak için yangın hortumları kullandığını hatırlatan Kusovac, "yüksek toprak duvarlar İsrail mevzilerini bombardımana karşı korumada etkiliyken yangın hortumlarından fışkıran kanal suyunun sıcak bir bıçağın tereyağını delip geçmesi gibi setlerin ardından geçerek Mısırlıların İsrail ordusunu geri püskürmesine olanak sağladığını" belirtti.

El Cezire yazarı Kusovac'a göre elli yıl sonra deniz suyunun silah olarak kullanılması 1973'ten 2023'e birikmiş bir kinin göstergesi.

GAZZE METROSU'NU YOK ETMEK İÇİN İKİ MİLYON LİTRE SU GEREKİYOR

Tünellerin nasıl yapılandırıldığını Hamas dışında hiç kimsenin bilmediğine dikkat çeken Kusovac, videolarda tünellerde su geçirmez kapılar olduğunun görüldüğüne de dikkat çekti. Soykırımcının planının işlemesi için iki milyon litre deniz suyuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Kusovac, 250 mil boyunca uzanan tünel ağının karmaşık yapısı, sahilde kumlu toprak yapısında başlayan tünellerin killi topraklara kadar uzanması gibi etkenler de göz önünde bulundurulduğunda planın işlemesinin zorluklarına dikkat çekti.

KASSAM TUGAYLARINI ETKİLEMEDİ

Soykırımcı İsrail, Kassam Tugaylarının "savaş alanındaki operasyonlarının anahtarı" olarak görülen tünellere su basmaya devam ediyor. İsrailli esirlerin de tutulduğu tünellere yönelik plan esir aileleri başta olmak üzere büyük tepki görse de soykırımcı yeraltında çarpışmayı göze alamadığı Kassam Tugaylarını dışarı çıkarıp bombalamak için her yolu deniyor. Fakat soykırımcının Hamas'ı bitireceğini ilan ederek duyurduğu tuzlu su planı henüz Kassam Tugaylarında bir etki göstermedi.

GAZZE'DE TARIMI TEHDİT EDİYOR

ABD basını ise 80 metre derinliğe indiğini iddia ettikleri tuzlu suyun Gazze'deki tatlı su arzını tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Sıvı patlayıcılar, robotlar, köpekler ve insansız hava araçları ile tünellere saldıran soykırımcının Akdeniz'in tuzlu suyunu Gazze Metrosu'na doldurma planı Gazze'de tarım arazilerini yok edebilir ve canlı hayatına son verebilir. Hamas ise soykırımcı İsrail'in tünel planı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.