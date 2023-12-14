Reklamlarında Gazze’deki masum ölümlerle dalga geçen Zara’ya şok: Müşterileri protesto gösterileri yaptı!





YÜZLERCE KIYAFETİ ATTILAR

Zara'nın, "Gazze'de kefene sarılı çocuğunu kucaklayan Filistinli bir anneyi" andıran reklam görüntüleri, sosyal medya platformlarında "#BoycottZara" paylaşımlarını beraberinde getirdi.



Fotoğraflardan birinde bir manken beyaza sarılmış bir mankeni taşırken, bir diğerinde bir büst yerde yatarken, bir diğerinde ise kolları kesik bir manken görülüyor.



Öte yandan McDonald's ve Starbucks gibi Batılı markalara yönelik Gazze'deki savaşla bağlantılı boykot kampanyaları, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Türkiye ve Fas başta olmak üzere birçok ülkede devam ediyor.

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