Reklamlarında Gazze’deki masum ölümlerle dalga geçen Zara’ya şok: Müşterileri protesto gösterileri yaptı!

Dünyanın en büyük moda markalarından İspanyol giyim markası Zara, son kampanyasının fotoğraf çekiminde kullandığı imgeler nedeniyle büyük tepki aldı. Fotoğraflar, Gazze'deki masum ölümlerle dalga geçtiği şeklinde yorumlandı.
Dünyanın en büyük moda markalarından İspanyol giyim markası Zara, son kampanyasının fotoğraf çekiminde kullandığı imgeler nedeniyle büyük tepki aldı. Fotoğraflar, Gazze'deki masum ölümlerle dalga geçtiği şeklinde yorumlandı.
Kısa sürede dünyanın her yerine yayılan protesto gösterilerinin en büyüğü New York'taki Times Meydanı'ndaki Zara mağazası önünde yapıldı. Binlerce kişi, Zara kıyafetlerini getirip mağazanın önüne bıraktı. Zara, protestolar büyüyünce açıklama yapmak zorunda kaldı. Şirket yetkilileri, manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgelerinin çok yönlü bir çalışma olduğunu iddia etse de inandırıcı bulunmadı.
PUMA ÇEKİLDİ
Ünlü spor markası Puma da ilginç bir çıkış yaptı. İsrail Milli Takımı'nın resmi sponsorluğunu bıraktığını açıkladı. 2024'te anlaşmayı yenilemeyeceklerini duyuran ünlü Alman spor malzemeleri üreticisi, kararın bir yıl önce alındığını ve İsrail'in Gazze savaşı sırasında tüketici boykot çağrılarıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Ama Filistin'i destekleyen ülkelerden büyük övgü aldı.
YÜZLERCE KIYAFETİ ATTILAR
Zara'nın, "Gazze'de kefene sarılı çocuğunu kucaklayan Filistinli bir anneyi" andıran reklam görüntüleri, sosyal medya platformlarında "#BoycottZara" paylaşımlarını beraberinde getirdi.
Fotoğraflardan birinde bir manken beyaza sarılmış bir mankeni taşırken, bir diğerinde bir büst yerde yatarken, bir diğerinde ise kolları kesik bir manken görülüyor.
Öte yandan McDonald's ve Starbucks gibi Batılı markalara yönelik Gazze'deki savaşla bağlantılı boykot kampanyaları, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Türkiye ve Fas başta olmak üzere birçok ülkede devam ediyor.