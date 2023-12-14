İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır bombayı patlattı: Takip ediliyorum! Kayıp milyonların izini sürdü savcılığın yolunu tuttu

İYİ Parti hattında yaşanan kaos her gün yeni bir krizi tetikliyor.
İYİ Parti'de taciz iddiaları, akçeli işler ve istifalar gündemde yerini almaya devam ediyor.
İYİ Parti hattında yaşanan kaos her gün yeni bir krizi tetikliyor.
İYİ Parti'de taciz iddiaları, akçeli işler ve istifalar gündemde yerini almaya devam ediyor.
İstifalar, disiplin cezaları ve ihraçların ardı arkası kesilmezken bir de Ümit Dikbayır'ın parti içindeki kayıp 132 milyon liranın izini sürmesinin arından, Akşener'in ihraç kararı alması kafaları iyice karıştırdı. Taciz iddialarının ortaya atıldığı İYİ Partililerde Meral Akşener'e güvensizlik boy gösteriyor.
DİKBAYIR HAMLESİ ŞOKE ETTİ
Bugün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.
Savcılık dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Dikbayır, "Tuzak kurmak, iftira atmak, ahlaksız teklifte bulunmak, iyi insanların işi olamaz. Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.
SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYIT TUTMASINI İSTEMİŞLER!
Öte yandan dilekçede şoke eden detaylar yer aldı. Öyle ki Dikbayır'ın başdanışmanı olan Enes Gök'ün Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı ortaya çıktı.
Kayda alınan bu görüşmede, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan'ın Enes Gök'ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği vurgulandı. Ayrıca Ümit Dikbayır'ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği de açıklandı. İddiaya göre görüşmede Dikbayır'ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de ortaya çıktı.
TAKİP CİHAZI İDDİASI!
İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır kendisinin takip edilmesinin istenmesinin yasa dışı amaç kapsamında olduğunu, evinde ve iş yerinde takip cihazlarının bile bulunabileceğini vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetilmişti.
PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verilmişti.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verilmişti.
Dikbayır, yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." demişti.
KARAR SONRASI TAKVİM.COM.TR'YE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU.
İhraç kararı sonrası Ümit Dikbayır takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin taciz ve diğer iddialarına ilişkin sorumuza, "Bu olaylar banka hesapların incelmesinden başladı. Yok belediyeler, o olmadı, bu olmadı şu olmadı en son oraya gitti. Ben bunlarla alakalı savcılıkta suç duyurusunda bulunacağım" demişti.
Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yapmıştı.
FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ
Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bırakmıtş.
Şu ifadeleri kullanmıştı;
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"
"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"
GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK REZALETİ
Genel merkez katındaki yasak aşk skandalını da anlatan Dikbayır, "Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır" dedi.
Gelişme üzerine Meral Akşener topa girdi. Akşener, "Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi, Dikbayır'a "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulundu.
Tüm bu yaşananların gölgesinde hakkında disiplin süreci yürütülen Ümit Dikbayır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ'ye konuştu. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in İYİ Parti üzerinde tahakküm kurduğu, gölge başkan gibi hareket ettiğini söyledi.
İYİ PARTİ KOLTUĞUNDAKİ GÖLGE İSİM: FATİH AKŞENER
Kendisine yöneltilen "Fatih Akşener ne zamandan beri partinin iç işlerine müdahil?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Aslında en az 4 senedir müdahil. Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı" şeklinde konuştu. Fatih Akşener'in hem ana binada hem de ek binada çalışma ofisi olduğunu dile getirdi.
Fatih Akşener'in annesi Meral Akşener'in 6'lı masa sürecinde aldığı her kararda etkili olduğu beyan eden Ümit Dikbayır, Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de parti işlerine karıştığını anlattı.
TUNCER AKŞENER DE KARIŞIYOR
Dikbayır, "Karışmıyor gibi gözükür ama karışır (Tuncer Akşener) ben bunu anlayabiliyorum, doğaldır ama doğru değildir. Çünkü biri eşi, diğeri oğlu olduğu için duygusal davranırlar. Siyasette duygusallığa yer yok" dedi.
Fatih Akşener'in 7-8 İYİ Parti poşeti içerisinde kendi ekibine 200'er bin TL dağıttığını yineleyen Dikbayır, bu durumu 3 hafta önce kendi kulaklarıyla duyduğunu söyledi.
ESMA BEKAR...
Dikbayır'ın gündeminde Akşener'in oğlu ve eşinin yanı sıra özel kalem müdürü Esma Bekar da vardı. Bekar'ın kendisine itiraz eden herkesin kuyusunu kazdığını, kimsenin Akşener'e kendisinden daha yakın olmasını istemediğini söyledi.
Akşener'in de Esma Bekar'la ilgili bir şey dendiği vakit duvar ördüğünü, ikilinin MHP dönemlerinden beri birlikte yol aldığı biliniyor. Ümit Dikbayır, Esma Bekar'ın Akşener'in kara kutusu olduğunu dile getirdi.
AKŞENER'E GÖZDAĞI: BEN BU İFTİRALARI ÜZERİMDE BIRAKMAM
Son olarak hakkındaki taciz iddialarına da değinen Ümir Dikbayır şu ifadeleri kullanmıştı:
Partililerimizden şunu duyuyorum: "Bu partide Ümit Dikbayır'a bu yapılabiliyorsa herkese yapılabilir…"
En çok Genel Başkan'a kırıldım, sonra partideki büyüklerim. Doğrusunu bilen çok var ama kimse sesini çıkaramıyor. Bana destek olanlar var, olamayan da var. Benim kırgınlığım siyasi yol arkadaşlarıma. Çalışanlara bir kırgınlığım olmaz, onlar ekmek parası peşinde.
Ne zaman "savcılığa vereceğim" dedim taciz iftirasını attılar. Cambaza bak yani. Ben bu iftiraları üstümde bırakmam. Burada asıl önemli olan konulardan biri de ne biliyor musunuz? Gariban bir kızı böyle kullanmak, bu işlere alet etmek, hiç ahlaki değil. 4.5 sene önce işten çıkardığınız kişiyi neden işe geri aldınız? Asıl soru işareti bu.