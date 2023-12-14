İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır bombayı patlattı: Takip ediliyorum! Kayıp milyonların izini sürdü savcılığın yolunu tuttu

İstifalar, disiplin cezaları ve ihraçların ardı arkası kesilmezken bir de Ümit Dikbayır'ın parti içindeki kayıp 132 milyon liranın izini sürmesinin arından, Akşener'in ihraç kararı alması kafaları iyice karıştırdı. Taciz iddialarının ortaya atıldığı İYİ Partililerde Meral Akşener 'e güvensizlik boy gösteriyor.

DİKBAYIR HAMLESİ ŞOKE ETTİ

Bugün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Savcılık dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Dikbayır, "Tuzak kurmak, iftira atmak, ahlaksız teklifte bulunmak, iyi insanların işi olamaz. Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYIT TUTMASINI İSTEMİŞLER!

Öte yandan dilekçede şoke eden detaylar yer aldı. Öyle ki Dikbayır'ın başdanışmanı olan Enes Gök'ün Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı ortaya çıktı.

Kayda alınan bu görüşmede, Ahmet Uçak ve Selçuk Kılıçaslan'ın Enes Gök'ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği vurgulandı. Ayrıca Ümit Dikbayır'ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceği söylendiği de açıklandı. İddiaya göre görüşmede Dikbayır'ın zaten genel merkez tarafından takip ettirildiği de ortaya çıktı.