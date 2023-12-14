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İsrail askerlerinden camide iğrenç hareket | Kutsal mekana ayakkabıyla girip hoparlörden Yahudi duası okudu!

Soykırımcı İsrail Gazze’de soykırıma devam ederken eli kanlı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek ayakkabılarla girdikleri kutsal mekanın hoparlörlerinden Yahudi duası okudu. Öte yandan skandal bununla kalmadı. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 17:31 Güncelleme 14 Aralık 2023, 17:31
İsrail askerlerinden camide iğrenç hareket | Kutsal mekana ayakkabıyla girip hoparlörden Yahudi duası okudu!

Terör devleti İsrail, Gazze'de 69 gündür soykırıma devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işleyen soykırımcı İsrail, Filistinli sivilleri bir çukura toplarken "Hamas üyeleri teslim oluyor" yalanı ile hem Hamas'a yönelik kara propagandaya devam etti hem de kıyamet senaryosu gibi fotoğraf ile dünyaya korku salmaya çalıştı.

Soykırımcı İsrail Gazze'de insanlık dışı uygulamalara devam ederken Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu.


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Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu.
Mikrofonu tutan katil asker, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Şema Yisrael" (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi.

Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ BAKAN CAMİDEKİ SAYGISIZLIĞI ÖVDÜ
Öte yandan İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.

Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, 3 gündür kuşatmaya alarak kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda şu ana kadar 11 Filistinliyi öldürdü.
Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, Filistinli sağlık ekiplerinin içeri girişine de kısıtlama getiriyor.

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