İsrail askerlerinden camide iğrenç hareket | Kutsal mekana ayakkabıyla girip hoparlörden Yahudi duası okudu!

Dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işleyen soykırımcı İsrail, Filistinli sivilleri bir çukura toplarken "Hamas üyeleri teslim oluyor" yalanı ile hem Hamas'a yönelik kara propagandaya devam etti hem de kıyamet senaryosu gibi fotoğraf ile dünyaya korku salmaya çalıştı.