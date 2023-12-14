CANLI TAKİP | Katil İsrail’den Gazze’de soykırım! BM raporu yayımladı: 2023 işgal altındaki Batı Şeria’daki en kanlı yıl

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işleyen soykırımcı İsrail, Filistinli sivilleri bir çukura toplarken "Hamas üyeleri teslim oluyor" yalanı ile hem Hamas'a yönelik kara propagandaya devam etti hem de kıyamet senaryosu gibi fotoğraf ile dünyaya korku salmaya çalıştı. Soykırımcı İsrail Gazze'de insanlık dışı uygulamalara devam ederken Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da sürdürüyor.

SOYKIRIMCININ TÜNELLERE BASTIĞI SU KASSAM'I ETKİLEMİYOR

Soykırımcı İsrail Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden yerini tespit edebildiği birkaç tanesine su basmaya devam ediyor. Uzmanlar ise tünelleri suyla doldurma planının Kassam Tugaylarının askeri faaliyetlerine hiçbir etkisinin olmadığını belirtiyor. Askeri ve siyasi risk analisti Elihah Magnier, İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri sular altında bırakmasının "herhangi bir askeri değeri" olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

İsraillilerin zaten birkaç tüneli sular altında bıraktığını televizyonda gördük ve bunun Hamas'ın askeri performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz çünkü hala İsrail güçlerine saldırıyor ve onlara çok ağır kayıplar verdiriyorlar.

Magnier ayrıca İsrail'in, temiz suyun kirlenmesi ve evlerin temellerinin tehlikeye atılması nedeniyle tünellerdeki su baskınının Filistinli siviller için tehlike yarattığının farkında olduğunu söyledi ve "Ne yaptıklarının çok farkında olan ama aslında umursamayan İsraillileri su baskınları siviller için zararlı." dedi.

18 BİN 412 FİLİSİTİNLİ KATLEDİLDİ

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de hava ve karadan saldırılarına devam ediyor.

İNSANLIK SİYONİST ÇUKURUNDA!



İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'de Naziler'in toplama kamplarını hatırlatan uygulaması dünyayı dehşete düşürdü. Daha önce Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve çevresinde onlarca sivili çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklayan İsrail'in yine toplu tutuklamalar yaptığı ortaya çıktı.