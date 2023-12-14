CANLI TAKİP | Katil İsrail'den Gazze’de soykırım! BM raporu yayımladı: 2023 işgal altındaki Batı Şeria'daki en kanlı yıl
Soykırımcı İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı terör devletinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412’ye yükseldiğini belirtti. Cenin’e ve Cenin Mülteci Kampı’na askeri araçlarla saldırırken işgal altındaki Batı Şeria’da ise Anata ve Marj Na’ja’da Filistinlilere ait binaları yıktı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işleyen soykırımcı İsrail, Filistinli sivilleri bir çukura toplarken "Hamas üyeleri teslim oluyor" yalanı ile hem Hamas'a yönelik kara propagandaya devam etti hem de kıyamet senaryosu gibi fotoğraf ile dünyaya korku salmaya çalıştı. Soykırımcı İsrail Gazze'de insanlık dışı uygulamalara devam ederken Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da sürdürüyor.
SOYKIRIMCININ TÜNELLERE BASTIĞI SU KASSAM'I ETKİLEMİYOR
Soykırımcı İsrail Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden yerini tespit edebildiği birkaç tanesine su basmaya devam ediyor. Uzmanlar ise tünelleri suyla doldurma planının Kassam Tugaylarının askeri faaliyetlerine hiçbir etkisinin olmadığını belirtiyor. Askeri ve siyasi risk analisti Elihah Magnier, İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri sular altında bırakmasının "herhangi bir askeri değeri" olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:
İsraillilerin zaten birkaç tüneli sular altında bıraktığını televizyonda gördük ve bunun Hamas'ın askeri performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz çünkü hala İsrail güçlerine saldırıyor ve onlara çok ağır kayıplar verdiriyorlar.
Magnier ayrıca İsrail'in, temiz suyun kirlenmesi ve evlerin temellerinin tehlikeye atılması nedeniyle tünellerdeki su baskınının Filistinli siviller için tehlike yarattığının farkında olduğunu söyledi ve "Ne yaptıklarının çok farkında olan ama aslında umursamayan İsraillileri su baskınları siviller için zararlı." dedi.
18 BİN 412 FİLİSİTİNLİ KATLEDİLDİ
Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de hava ve karadan saldırılarına devam ediyor.
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'de Naziler'in toplama kamplarını hatırlatan uygulaması dünyayı dehşete düşürdü. Daha önce Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve çevresinde onlarca sivili çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklayan İsrail'in yine toplu tutuklamalar yaptığı ortaya çıktı.
İsrail Kanal 12 muhabiri tarafından çekilen ve Telegram grubunda paylaşılan son fotoğrafta onlarca kişinin bir çukurda bekletildikleri görüldü. İsrail askerlerinin kontrolünde oldukları görülen kişilerin aynı renkte kıyafetler giymesi dikkat çekti. Daha önceki çıplak tutuklamalara ABD dahil bazı ülkeler tepki göstermişti. İşgalcilerin bu kez bu tepkilerden kaçmak için tutuklulara aynı kıyafetleri giydirdikleri üzerinde duruluyor.
Sosyal ağlarda hızla yayılan görüntüyü ABD merkezli New York Times Gazetesi'nin görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler de paylaştı. Toler görüntüleri İsrailli muhabirin yaydığını belirterek söz konusu görüntünün Gazze Şeridi'nin neresinde çekildiğini bilmediğini aktardı. İsrail yönetimi daha önceki görüntüleri "Hamaslılar teslim oluyor" yalanı ile servis etmişti. Ancak BBC ya da Al Jazeera gibi yayın kuruluşlarının incelemelerinin ardından çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklanan Gazzelilerin bölgede yaşayan siviller, çocuklar, yaşlılar, gazeteciler hatta Birleşmiş Milletler çalışanı oldukları belirlenmişti. İsrail'in alıkoyduğu sivillerin akıbetleri hâlâ bilinmiyor.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
08.50 Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) grubunun derlediği yıllık rapora göre, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta görev başında olan 17 gazeteci öldürüldü.
RSF, 7 Ekim saldırılarından bu yana öldürülen gazetecilerden 13'ünün Gazze Şeridi'nde olduğunu belirtirken "Görevleriyle ilgili olduğu kanıtlanmayan durumlarda öldürülen gazetecileri de dahil edersek, toplamda 63 gazeteci (56'sı Gazze'de) hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.
05.58 UNRWA: 2023, BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN EN KANLI YIL
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.
UNRWA, konuya ilişkin bilgileri yayımladığı raporunu duyurdu.
UNRWA'nın raporunda, 2023 yılının, "BM'nin, Batı Şeria'daki kurbanları kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana buradaki Filistinli ölümlerinin en kanlı yılı" olduğu belirtildi.
Raporda, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen 8 Filistinliye ek olarak, Batı Şeria'da 69'u çocuk olmak üzere 271 Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda iki Filistinlinin daha öldürüldüğüne işaret edilen raporda, bu iki kişinin ölümünden, İsrail ordusunun mu yoksa yerleşimcilerin mi sorumlu olduğunun bilinmediği aktarılırken, toplamda 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 281 Filistinlinin ölümünün tespit edildiği kaydedildi.
UNRWA'nın raporunda ayrıca, İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği arama ve gözaltı uygulamaları kınanarak, İsrail'in uygulamaları karşısında kamptaki hizmetlerin durdurulduğu duyuruldu.
Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak, UNRWA'nın raporunda, "saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki tesislerde ikamet eden, 288 yerinden edilmiş kişinin öldüğü, 998 kişinin de yaralandığı" belirtildi.
Raporda, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde ve Han Yunus ile Refah şehirlerindeki 98 UNRWA tesisinde, şu anda 1,1 milyondan fazla, yerinden edilmiş Filistinlinin barındığına işaret edildi.
Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 85'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kadar Filistinlinin yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bunların bir kısmının, saldırıların başlangıcından beri güvenlik arayışı nedeniyle defalarca yer değiştirdiği anımsatıldı.
Raporda ayrıca, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 135 UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı.
Dün sabahtan beri İsrail askerleri, Cenin kentindeki baskınlarda 11 Filistinliyi öldürürken, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 286'ya yükseldi, aynı dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 4 bin kişiye ulaştı.
03.02 İSRAİL'İN CENİN'DE DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, kentin doğusunda düzenlediği İHA saldırısında, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıda, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin, ölü ve yaralıları hastanelere nakletmek için çalıştığı bildirildi.
İsrail güçlerinin ayrıca mahalledeki bazı evleri, çok sayıda Energa füzesiyle bombalayarak büyük bir yıkıma yol açtığı ifade edildi.
İşgal askerlerinin mahalledeki birçok eve baskın yaptığı, evlere zarar verdiği, bunun üzerine şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.
Askerlerin, Filistinlilerin evlerine ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı aktarıldı.
İsrail ordusunun, daha önce Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.
13 ARALIK'TA YAŞANANLAR
22.24 NETANYAHU, ULUSLARARASI BASKILARA RAĞMEN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin aktardığına göre, İsrail'in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.
İsrailli bir askeri yetkiliye, "Devam edin." diyen Netanyahu, "Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, bu sözleri, "uluslararası baskılara rağmen" söylediğini vurgulayarak, "Bizi hiçbir şey durduramayacak." diye konuştu.
Netanyahu, devamında, "Bu savaş devam edecek." mesajını verdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de işaret eden Netanyahu, "Dün çok zor bir gün geçirdik." dedi.
Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 68 gündür katliamlarını sürdürmesine karşılık Tel Aviv yönetimi üzerinde giderek artan uluslararası baskıların ardından geldi.
20:10 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha öldürüldü
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
16:29 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi.
16:22 KATİL SÜRÜSÜ SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ndeki sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını belirtti.
Ebu Riyş yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altında tutmayı sürdürdüğünü, hastanedekilerin su bulamadığını ifade etti.
Hastanedekilerin dün İsrail güçleri tarafından alıkonulduğuna ve darbedilerek sorgulandığına işaret eden Ebu Riyş, İsrail ordusunun buradaki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.
Ebu Riyş, hastane yönetiminin İsrail ordusunun hastaneyi boşaltma yönündeki talimatlarını reddettiğini aktardı.
SOYKIRIMCI İSRAİL SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULA SALDIRDI
13.35 Soykırımcı İsrail, Cibaliye mülteci kampının batısındaki El Faluja bölgesinde bulunan Shadia Ebu Ghazala Okulu'na saldırdı.
El Cezire'ye göre görgü tanıkları aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin okula sığındığını ve soykırımcı İsrail güçleri tarafından infaz edilerek öldürüldüğünü söyledi.
Olay yerindeki bir kadın, "İsrail askerleri içeri girdi ve üzerlerine ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar." şeklinde konuştu.
Kadın, aralarında yeni doğmuş çocukların da olduğunu söyledi. "İsrail askerleri bu masum aileleri anında katletti" diye ekledi.
11.28 Soykırımcı İsrail ordusu, aralarında Golani piyade tugayının ileri üssüne komuta eden bir albayın da bulunduğu 10 askerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü açıkladı.
El Cezire muhabiri Alan Fisher, Gazze'nin kuzeyindeki Şucayea mülteci kampında düzenlenen operasyonda dokuz askerin öldüğünü söyledi ve "Bunun bir pusu olduğu açık" dedi
08.20 BM'nin raporuna göre, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'daki Anata ve Marj Na'ja'da Filistinlilere ait binalar İsrail güçleri tarafından yıkıldı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son rakamlarına göre, yalnızca bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda en az 1.001 Filistinliye ait yapı yıkıldı ve en az 1.870 kişi yerinden edildi.