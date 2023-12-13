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Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı nedir? Yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemek tarihi

Yılbaşı yaklaşırken ''Yılbaşında 12 üzüm yeme geleneği'' hakkında da bir çok soru gündeme geldi. Her yıl yılbaşı dünyanın farklı yerlerinde, farklı geleneklerle kutlanıyor. Bu gelenekler arasında en ilginç olanlardan biri de İspanyolların yıllardır uyguladığı 12 üzüm yeme geleneği. Peki Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı nedir, Yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama gelir? İşte yılbaşında 12 üzüm yemek tarihi ve anlamı...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme 13 Aralık 2023, 10:03
Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı nedir? Yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemek tarihi

''Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı nedir? Yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama gelir?'' soruları, yılbaşına az bir süre kala gündeme geldi. 1893 yılında İspanya'da başlayan ve günümüze kadar devam eden 12 üzüm yeme geleneği, İspanya'nın yanı sıra Amerika gibi bir çok ülkede bu yıl da devam edecek. İşte detaylar...

YILBAŞIN 12 ÜZÜM YEME GELENEĞİ NEDİR, ANLAMI NE? İŞTE TARİHİ...

12 üzüm yeme geleneği, İspanya'da başlamış ve zaman içinde Güney Amerika ülkelerine sıçrayarak dünya çapında popüler bir gelenek haline gelmiştir. Yeni yılda şans ve bereket getirmesi inancıyla gerçekleştirilen bu ritüel, 31 Aralık gecesi gerçekleşir. 1901 yılında bir grup Madridli, Puerta del Sol Meydanı'nda toplanarak 12'şer üzüm yiyerek yılbaşı kutlamalarının merkezini bu meydana taşımıştır. İspanya'nın devlet televizyonları da 1962 yılından bu yana bu geleneği yılbaşı geceleri canlı yayınla göstererek daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır.

12 Üzüm Yeme Geleneği, meydanda bulunan saat kulesinin çanının saat 00:00'a gelmeden 35 saniye önce çalmaya başlamasıyla başlar. Çan her 3 saniyede bir çalarken, meydandaki insanlar bu süre içinde 12 adet üzümü tek tek yiyerek yeni yıla girmeyi kutlarlar. Bu gelenek, 12 üzümün yılın 12 ayını temsil ettiği inancına dayanmaktadır.

İspanya'da gerçekleştirilen bu ritüel, topraktan alınan ürün ve yılın getirdiği kazançlara minnettarlık ifadesi olarak da kabul edilir. Bu geleneğin uygulandığı gün, eski yılın ürünleri ve verimli geçen hasat dönemi kutlanırken, aynı zamanda yeni yılın daha şanslı ve bereketli geçmesi için dileklerde bulunulur.

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