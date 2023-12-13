Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı nedir? Yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemek tarihi

''Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı nedir? Yılbaşında 12 üzüm yemek ne anlama gelir?'' soruları, yılbaşına az bir süre kala gündeme geldi. 1893 yılında İspanya'da başlayan ve günümüze kadar devam eden 12 üzüm yeme geleneği, İspanya'nın yanı sıra Amerika gibi bir çok ülkede bu yıl da devam edecek. İşte detaylar...

YILBAŞIN 12 ÜZÜM YEME GELENEĞİ NEDİR, ANLAMI NE? İŞTE TARİHİ... 12 üzüm yeme geleneği, İspanya'da başlamış ve zaman içinde Güney Amerika ülkelerine sıçrayarak dünya çapında popüler bir gelenek haline gelmiştir. Yeni yılda şans ve bereket getirmesi inancıyla gerçekleştirilen bu ritüel, 31 Aralık gecesi gerçekleşir. 1901 yılında bir grup Madridli, Puerta del Sol Meydanı'nda toplanarak 12'şer üzüm yiyerek yılbaşı kutlamalarının merkezini bu meydana taşımıştır. İspanya'nın devlet televizyonları da 1962 yılından bu yana bu geleneği yılbaşı geceleri canlı yayınla göstererek daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır.