Katil İsrail ordusuna Ürdünlü hackerlardan siber darbe: Kibriniz ve zulmünüz havada, karada size korku ve ölüm getirecek

2 ayı aşkın bir süredir kana susayan Siyonist İsrail ordusu, dünya genelinden umduğu desteği alamyınca adeta son çırpınışlarını yaşamaya başladı.
2 ayı aşkın bir süredir kana susayan Siyonist İsrail ordusu, dünya genelinden umduğu desteği alamyınca adeta son çırpınışlarını yaşamaya başladı.
ABD Başkanı Biden'ın yaptığı son açıklamasında katil Netanyahu'yu istifaya davet etmesi uluslararası gündemde yankı uyandırdı. Biden'ın bu zamana kadar koşulsuz destek verdiği Bibi ile işinin bitmesinin ardından işgalci İsrail ordusunun hezimet haberleri üst üste geliyor.
Siyonist ordu, Kassam Tugayları'nın pususundan sonra bir de Ürdünlü hackerların gazabına uğradı.
"SİZE HAVADA, KARADA ÖLÜM VAR"
Ürdünlü hackerlar, ele geçirdikleri İsrail ordusunun internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Gazze'deki halkımıza karşı kibriniz ve zulmünüz, havada, karada ve elektronik ortamda size korku, ölüm ve savaştan başka bir şey getirmeyecektir." ifadesi kullanıldı.
Mesajda, İsrail ordusunun sitesinin hacklenmesine ilişkin, "Bu, sizin Gazze'deki masum halkımızı öldürmenize, çirkin barbarlığınıza ve kirli eylemlerinize karşı bir cevaptır." ifadesine yer verildi.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ"
Bu saldırının başlangıç olduğu aktarılan mesajda, "Size buradan bildiriyoruz, denizden nehre kadar Filistin topraklarımızın özgürleşmesinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Savaşımız ebediyete kadar sürse de size karşı ancak ölüm ve korku salacağız." denildi. Mesaj, "Ürdün'deki kardeşlerinizden Gazze ve Filistin'deki halkımıza. Kalbi ve fiili olarak sizinleyiz, bu dava her özgür Müslümanın davasıdır." ifadeleriyle sona erdi.
İsrail ordusunun sayfası, hackerların sayfayı ele geçirip mesajı yayımlamasının ardından önce kısa süreli erişime kapatıldı ardından tekrar erişime açıldı.