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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den soykırım sürecek mesajı: Uluslararası destek olsa da olmasa da sürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze'deki soykırımın süreceğini belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, "İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaşı sürdürecek." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 19:31 Güncelleme 13 Aralık 2023, 19:43
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’den soykırım sürecek mesajı: Uluslararası destek olsa da olmasa da sürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin, uluslararası destek olsa da olmasa da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini belirtti.



İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, mevcut aşamada ateşkesin "Hamas'a bir hediye olacağını ve geri dönmesine olanak sağlayacağını" savundu.



Açıklamada Cohen'in, "İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaşı sürdürecek." şeklindeki ifadelerine yer verildi.



Cohen'in ayrıca, uluslararası topluma, küresel denizcilik hatlarını korumak için "etkili ve agresif" davranma çağrısında bulunduğu kaydedildi.



İsrailli Bakan'ın açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığına" ilişkin sözlerinin ardından geldi.

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Biden, dün, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

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ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle dün gece Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken yalnızca İsrail, ABD, Avusturya ve Çekya başta olmak üzere 10 ülke tarafından reddedilmişti.

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