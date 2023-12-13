CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Cenin kenti buldozerlerle tahrip edildi

Soykırımcı İsrail , ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze 'de katliama devam ediyor. Lübnan sınırında Hizbullah ile terör devleti arasında çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) ise kritik bir uyarıda bulundu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

Raporda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekibin dört kez bir araya geldiği ve bu hafta tekrar bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Ekipte ayrıca, soykırım ordusundan Mossad'dan ve Şin Bet'ten de temsilciler yer aldığı belirtildi.

Terör devleti İsrail kanalı Kanal 13, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş sonrası Gazze'yi görüşmek üzere gizli bir ekip kurduğunu iddia etti.

Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

18 BİN 412 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 18 bin 412'ye yükseldi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.

Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.

Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.

İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.

İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.

Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

07:23 Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

00.30 BM GENEL KURULU'NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi.

"Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.

Kararda, BM Şartı ile BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda kabul ettiği tüm kararlara atıfta bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konsey'e gönderdiği mektup ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Genel Kurul'a gönderdiği mektuba atıfta bulunulan kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtildi.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kararda, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi.

BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. Mevcut karar için evet oyu kullanan ülke sayısının 153'e yükselmesi dikkati çekti.



23. 20 İsrail askerleri Ramallah'a yaptığı baskında 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Kober beldesinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle göğsünden, 14 yaşındaki Filistinli çocuğu ise ayağından yaraladığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.





20.32 İsrail insansız hava aracı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü.



19.26 İSRAİL GAZZE'YE GİDECEK YARDIM TIRLARININ KONTROLÜ İÇİN KERM EBU SALİM SINIR KAPISI'NI AÇTI

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın açıldığını, Gazze'ye girmeden önce Refah Sınır Kapısı'na giden insani yardım taşıyan ilk tırların denetiminin tamamlandığını duyurdu.

17.07 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldi. Yaralıların sayısı 50 bini aştı, 300 sağlık çalışanı öldürüldü.

14.05 Yemen'deki Husiler, İsrail Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişine izin verene kadar İsrail limanlarına giden tüm gemileri engelleme sözü vererek Norveçli bir ticari tankere karşı askeri operasyon düzenledi.

Ekim ayından bu yana Husiler beş kez eylemde bulundu:

31 Ekim'de Husiler, İsrail'e "çok sayıda" balistik füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını açıklamış ve "İsrail saldırganlığı durana kadar" daha fazla saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.

19 Kasım'da grup, Kızıldeniz'de bir İsrailliye ait olduğunu söylediği bir kargo gemisini kaçırdığını duyurmuş ve aynı gün İsrail'e ait herhangi bir gemiyi hedef alacaklarını belirtmişti.

3 Aralık'ta Husiler Bab el-Mendeb Boğazı'nda iki İsrail gemisini hedef almıştı.

10 Aralık'ta bir Fransız firkateyni, Kızıldeniz üzerinde, Yemen kıyılarından yaklaştığına inanılan iki İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

11 Aralık'ta Husi grubundan bir kaynak El Cezire'ye, iki gemiye uyarı gönderdikten sonra rotayı değiştirebileceğini söylemişti.

13.15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Beyt Lahya'daki hastaneyi birkaç gündür kuşatıp bombalayan soykırımcı İsrail güçlerinin, bugün düzenledikleri baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını bildirdi.

Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi.

İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.

Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu paylaşan Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.

08.50 Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Cenin'in eski kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında üç kişinin öldüğünü bildirdi.

03:30 Filistinli STK'ler, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu esirlerin "zorla kaybedilmesine" son verilmesini istedi.

03.02 İSRAİL ORDUSU BEYAZ FOSFOR İÇEREN BOMBALARA SAHİP OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi.

Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var." ifadelerine yer verildi.

Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.

ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.

02:24 Filistin direniş grupları, Gazze'deki İsrail ordusu mevzilerini hedef aldı

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail askeri araçlarını ve ordu güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan ayrı açıklamalarda, saldırıların, İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılara neden olduğu belirtildi.



11 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR

22.07 GAZZE'DE İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 86 OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

21.31 BM: YOĞUN NÜFUSLU ALANLARDA BEYAZ FOSFOR GİBİ SİLAHLARIN KULLANIMINDAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'da kullandığı beyaz fosforun ABD tarafından sağlandığına ilişkin haberler var. Uluslararası Af Örgütü de Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanımını belgelediği görüntüleri kullanmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de söz konusu haberleri gördüklerini ve endişeli olduklarını dile getirdi. BM'nin bu konuda yorumu nedir?" sorusuna cevap verdi.

BM'nin söz konusu durumu kanıtlayacak somut verisi olmadığını belirten Dujarric, "Bunun gibi yangın çıkaran harp malzemelerinin, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasından dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, diğer taraftan BM'nin tüm birimleriyle Gazze'ye yardımların artması için elinden gelen çabayı sarf etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilen karar tasarısının hemen hemen aynısının yarın BM Genel Kuruluna sunulması hakkında ise Dujarric, BM'nin yasal birimlerinin farklı sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Dujarric "BMGK'nin barış ve güvenlik konularında merkezde" olduğuna işaret ederek, BM Genel Kurulunun çok yüksek temsil gücü olduğunu, verdiği mesajların büyük önem taşıdığını söyledi.

19.52 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek kararı kınadı



18.16 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldi.



17:13 Katil İsrail, Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladı. Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle en az 15 Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'in bombardımanı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki el-Beye Caddesindeki bir evi bombalaması sonucu 10 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'daki en-Nezle kasabasında da 2 kişiyi hedef alarak öldürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin İsrail güçlerinin dün gece Nezle'de hedef aldığı "Hala" ailesine ait evin enkazından 23 cenaze çıkardığı ifade edildi.

"SAĞLIK SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKTÜ"

16.50 Sınır Tanımayan Doktorlar'ın acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut, Gazze'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'nden yaptığı açıklamada

"Sağlık sistemi şu anda tamamen çökmüş durumda. Sürekli yaralı akınına ayak uydurmak bizim için zor. Üstelik, meslektaşlarımızın acil servise gelmesi son derece zor çünkü yaralananlar onlar. Yaklaşık bir saat önce bir meslektaşımız ailesiyle birlikte ağır yaralı olarak acil servise geldi. Bu son derece travmatik." dedi.

Perreaut ayrıca, sağlık merkezlerinin boşaltılması talimatı verildiği ve mevcut kliniklere ulaşmak için yolların güvenli olmaması nedeniyle yaralıların çoğunun tedaviye erişemediğini söyledi.

16.25 İşgal altındaki Batı Şeria'da halk, Gazze ile dayanışmalarının bir göstergesi olarak işletmeleri kapattı.

16.36 El-Kassam Tugayları Nir İshak yerleşimini 114 mm kısa menzilli "Rajum" füze sistemiyle hedefledikledini duyurdu.

16.04 El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak "Tel Aviv" bombardımanını füze bombardımanına tuttuklarını belirtti.

15.30 BM Güvenlik Konseyi elçileri, kuşatma altındaki bölgedeki krizin kötüleştiği bir dönemde Gazze ile Refah sınır kapısını denetlemek üzere Mısır'a geldi.

BAE ve Mısır tarafından düzenlenen bir günlük ziyarete, aralarında Rusya ve İngiltere'nin de bulunduğu yaklaşık bir düzine büyükelçi katılıyor. ABD ve Fransa ise herhangi bir temsilci göndermedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, elçilere gelişlerinin ardından düzenlenen brifing sırasında, "Gazze'de Filistin halkının yaşadığı acı ve ızdırabı görmezden gelmenin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

14.59 Kassam Tugayları Beit Lahia projesindeki bir konut binasında saklanan özel bir siyonist kuvveti TBG toplarıyla hedef aldı ve soykırım birliğinde ölü ve yaralılar olduğunu doğruladı.

12.30 Soykırımcı İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef alıyor. İsrail'in silah sesleri yoğunlaşınca bölgedeki Filistinliler kaçmak zorunda kaldı.

10.55 Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Han Yunus'ta Al-Amal Hastanesi yakınlarına çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistin Kızılayı'nın X hesabından yapıtığı açıklamada "İşgal güçleri, yerinden edilmiş 13.000 kişiyi barındıran derneğin genel merkezinin kuzey bölgelerine topçu bombardımanına devam etti." ifadelerine yer verildi.