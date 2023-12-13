CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Cenin kenti buldozerlerle tahrip edildi

Soykırımcı İsrail, ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze'de katliama devam ediyor. Lübnan sınırında Hizbullah ile terör devleti arasında çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) ise kritik bir uyarıda bulundu.
Soykırımcı İsrail, ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze'de katliama devam ediyor. Lübnan sınırında Hizbullah ile terör devleti arasında çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) ise kritik bir uyarıda bulundu.
18 BİN 412 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 18 bin 412'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.
Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.
NETANYAHU'DAN GİZLİ GAZZE EKİBİ
Terör devleti İsrail kanalı Kanal 13, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş sonrası Gazze'yi görüşmek üzere gizli bir ekip kurduğunu iddia etti.
Raporda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekibin dört kez bir araya geldiği ve bu hafta tekrar bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Ekipte ayrıca, soykırım ordusundan Mossad'dan ve Şin Bet'ten de temsilciler yer aldığı belirtildi.
ABD'DEN KATLİAMA DESTEK
Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
07:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.
İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.
Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.
Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.
Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.
İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.
İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.
Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.
Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
07:23 Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
00.30 BM GENEL KURULU'NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.
Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.
Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi.
"Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.
Kararda, BM Şartı ile BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda kabul ettiği tüm kararlara atıfta bulunuldu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konsey'e gönderdiği mektup ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Genel Kurul'a gönderdiği mektuba atıfta bulunulan kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtildi.
Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.
Kararda, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi.
BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. Mevcut karar için evet oyu kullanan ülke sayısının 153'e yükselmesi dikkati çekti.
23. 20 İsrail askerleri Ramallah'a yaptığı baskında 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin çeşitli beldelerine yaptığı baskında 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Kober beldesinde 26 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle göğsünden, 14 yaşındaki Filistinli çocuğu ise ayağından yaraladığı kaydedildi.
Yaralanan Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
20.32 İsrail insansız hava aracı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü.
19.26 İSRAİL GAZZE'YE GİDECEK YARDIM TIRLARININ KONTROLÜ İÇİN KERM EBU SALİM SINIR KAPISI'NI AÇTI
İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın açıldığını, Gazze'ye girmeden önce Refah Sınır Kapısı'na giden insani yardım taşıyan ilk tırların denetiminin tamamlandığını duyurdu.
17.07 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldi. Yaralıların sayısı 50 bini aştı, 300 sağlık çalışanı öldürüldü.
14.05 Yemen'deki Husiler, İsrail Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişine izin verene kadar İsrail limanlarına giden tüm gemileri engelleme sözü vererek Norveçli bir ticari tankere karşı askeri operasyon düzenledi.
Ekim ayından bu yana Husiler beş kez eylemde bulundu:
31 Ekim'de Husiler, İsrail'e "çok sayıda" balistik füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını açıklamış ve "İsrail saldırganlığı durana kadar" daha fazla saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.
19 Kasım'da grup, Kızıldeniz'de bir İsrailliye ait olduğunu söylediği bir kargo gemisini kaçırdığını duyurmuş ve aynı gün İsrail'e ait herhangi bir gemiyi hedef alacaklarını belirtmişti.
3 Aralık'ta Husiler Bab el-Mendeb Boğazı'nda iki İsrail gemisini hedef almıştı.
10 Aralık'ta bir Fransız firkateyni, Kızıldeniz üzerinde, Yemen kıyılarından yaklaştığına inanılan iki İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.
11 Aralık'ta Husi grubundan bir kaynak El Cezire'ye, iki gemiye uyarı gönderdikten sonra rotayı değiştirebileceğini söylemişti.
13.15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Beyt Lahya'daki hastaneyi birkaç gündür kuşatıp bombalayan soykırımcı İsrail güçlerinin, bugün düzenledikleri baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını bildirdi.
Gruptakilerin alıkonulmasından ve onlara zarar verilmesinden endişe ettiklerini ifade eden Kudra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak hastanedeki vatandaşların kurtarılmasını ve korunmasını istedi.
İsrail askerlerinin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından, hastanenin güvenlik görevlisinin silahını teslim etmelerini istediğini aktaran Kudra, İsrail'in bu şekilde yeni bir yalan uydurmaya ve hastane baskınını meşrulaştırmaya çalıştığını kaydetti.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.
Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu paylaşan Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.
08.50 Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Cenin'in eski kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında üç kişinin öldüğünü bildirdi.
03:30 Filistinli STK'ler, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu esirlerin "zorla kaybedilmesine" son verilmesini istedi.
03.02 İSRAİL ORDUSU BEYAZ FOSFOR İÇEREN BOMBALARA SAHİP OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi.
Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var." ifadelerine yer verildi.
Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.
ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.
02:24 Filistin direniş grupları, Gazze'deki İsrail ordusu mevzilerini hedef aldı
Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail askeri araçlarını ve ordu güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.
İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan ayrı açıklamalarda, saldırıların, İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılara neden olduğu belirtildi.
11 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR
22.07 GAZZE'DE İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 86 OLDU
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 2 gazetecinin daha öldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.
21.31 BM: YOĞUN NÜFUSLU ALANLARDA BEYAZ FOSFOR GİBİ SİLAHLARIN KULLANIMINDAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'da kullandığı beyaz fosforun ABD tarafından sağlandığına ilişkin haberler var. Uluslararası Af Örgütü de Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanımını belgelediği görüntüleri kullanmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de söz konusu haberleri gördüklerini ve endişeli olduklarını dile getirdi. BM'nin bu konuda yorumu nedir?" sorusuna cevap verdi.
BM'nin söz konusu durumu kanıtlayacak somut verisi olmadığını belirten Dujarric, "Bunun gibi yangın çıkaran harp malzemelerinin, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasından dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Dujarric, diğer taraftan BM'nin tüm birimleriyle Gazze'ye yardımların artması için elinden gelen çabayı sarf etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.
BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilen karar tasarısının hemen hemen aynısının yarın BM Genel Kuruluna sunulması hakkında ise Dujarric, BM'nin yasal birimlerinin farklı sorumlulukları olduğunu dile getirdi.
Dujarric "BMGK'nin barış ve güvenlik konularında merkezde" olduğuna işaret ederek, BM Genel Kurulunun çok yüksek temsil gücü olduğunu, verdiği mesajların büyük önem taşıdığını söyledi.
19.52 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek kararı kınadı
18.16 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldi.
17:13 Katil İsrail, Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinliyi öldürdü
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladı. Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle en az 15 Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail'in bombardımanı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki el-Beye Caddesindeki bir evi bombalaması sonucu 10 Filistinli öldürüldü.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'daki en-Nezle kasabasında da 2 kişiyi hedef alarak öldürdüğü bildirildi.
Ayrıca, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin İsrail güçlerinin dün gece Nezle'de hedef aldığı "Hala" ailesine ait evin enkazından 23 cenaze çıkardığı ifade edildi.
"SAĞLIK SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKTÜ"
16.50 Sınır Tanımayan Doktorlar'ın acil durum koordinatörü Marie-Aure Perreaut, Gazze'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'nden yaptığı açıklamada
"Sağlık sistemi şu anda tamamen çökmüş durumda. Sürekli yaralı akınına ayak uydurmak bizim için zor. Üstelik, meslektaşlarımızın acil servise gelmesi son derece zor çünkü yaralananlar onlar. Yaklaşık bir saat önce bir meslektaşımız ailesiyle birlikte ağır yaralı olarak acil servise geldi. Bu son derece travmatik." dedi.
Perreaut ayrıca, sağlık merkezlerinin boşaltılması talimatı verildiği ve mevcut kliniklere ulaşmak için yolların güvenli olmaması nedeniyle yaralıların çoğunun tedaviye erişemediğini söyledi.
16.25 İşgal altındaki Batı Şeria'da halk, Gazze ile dayanışmalarının bir göstergesi olarak işletmeleri kapattı.
16.36 El-Kassam Tugayları Nir İshak yerleşimini 114 mm kısa menzilli "Rajum" füze sistemiyle hedefledikledini duyurdu.
16.04 El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak "Tel Aviv" bombardımanını füze bombardımanına tuttuklarını belirtti.
15.30 BM Güvenlik Konseyi elçileri, kuşatma altındaki bölgedeki krizin kötüleştiği bir dönemde Gazze ile Refah sınır kapısını denetlemek üzere Mısır'a geldi.
BAE ve Mısır tarafından düzenlenen bir günlük ziyarete, aralarında Rusya ve İngiltere'nin de bulunduğu yaklaşık bir düzine büyükelçi katılıyor. ABD ve Fransa ise herhangi bir temsilci göndermedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, elçilere gelişlerinin ardından düzenlenen brifing sırasında, "Gazze'de Filistin halkının yaşadığı acı ve ızdırabı görmezden gelmenin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.
14.59 Kassam Tugayları Beit Lahia projesindeki bir konut binasında saklanan özel bir siyonist kuvveti TBG toplarıyla hedef aldı ve soykırım birliğinde ölü ve yaralılar olduğunu doğruladı.
12.30 Soykırımcı İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef alıyor. İsrail'in silah sesleri yoğunlaşınca bölgedeki Filistinliler kaçmak zorunda kaldı.
10.55 Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Han Yunus'ta Al-Amal Hastanesi yakınlarına çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Filistin Kızılayı'nın X hesabından yapıtığı açıklamada "İşgal güçleri, yerinden edilmiş 13.000 kişiyi barındıran derneğin genel merkezinin kuzey bölgelerine topçu bombardımanına devam etti." ifadelerine yer verildi.
10.10 El Cezire'den Hani Mahmud, Han Yunus'ta sivillerin tarihi bir hızla öldürüldüğünü bildirdi. "Gazze Şeridi'nde gece boyunca yapılan bombardıman, insanların söylediklerini doğruladı. İsrail ordusu, uyudukları veya aileleriyle birlikte yemek yedikleri sırada evlerindeki sivilleri hedef alıyor. Tarihi bir hızla sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz." diyen Mahmud, gece boyunca çok sayıda evin soykırım ordusu tarafından hedef alındığını bildirdi.
09.13 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
08.10 Soykırımcı İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasına düzenlediği baskında Filistinli bir genç yaralandı.
Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre İsrail güçleri, baskın sırasında bir grup Filistinli gencin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz sıktı ve gerçek mermilerle gençlere saldırdı.
03.44 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN KUZEYİNDE BM'YE AİT BİR OKULA SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.
Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.
Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.
İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.
22.37 KUDÜS SERİYYELERİ, GAZZE'DE İÇİNDE 13 İSRAİL ASKERİNİN OLDUĞU EVİ PATLAYICILARLA YIKTI
İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.
Kudüs Seriyyelerinin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde 13 İsrail askerinin tünel girişi bulmak için bir eve girdiğinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu evde bulunan tünelden çıkan bir Kudüs Seriyyeleri mensubunun, 2 İsrail askerini öldürdüğü, ardından evi patlayıcıyla havaya uçurduğu kaydedildi.
Açıklamada, evde bulunan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.
22.30 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.
18.37 Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin Filistinli hayatını kaybetti 49 bin 500 kişi de yaralandı
16:23 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var"
15:48 İSRAİL'İN KABUSU YASİN-105! KASSAM TUGAYLARI: GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE 13 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde 13 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.
Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 13 Siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.
Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın içinde saklanan İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı ve askerlerin bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.
İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.
Cibaliya'nın batısında 6 askeri araç ve 2 askeri buldozerin tanksavar füzeleriyle, bir İsrail özel piyade kuvvetinin ise antipersonel roketiyle hedef alındığı aktarıldı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail'e ait D9 buldozerinin Yasin-105 roketiyle doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtildi.
14.06 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi.
Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.
İşgalci İsrail askerleri, Gazze'ye giren yardım malzemelerini ateşe verdi. pic.twitter.com/HO8A93N7EB— Takvim (@takvim) December 10, 2023
İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.
İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.
İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.
Halihazırda, yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin kişinin bulunduğu tahmin edilen Han Yunus, nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en kalabalık şehri haline gelmiş durumda.
14.00 KATİLLER GECE BOYUNCA 250 NOKTAYA ÖLÜM YAĞDIRDI
İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı. İşgalciler, gece boyunca Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait olduğunu" ileri sürdüğü noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirmişti.
İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğu aktarılmıştı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedilmişti.
12:38 KATAR: ATEŞKES OLASILIĞI AZALIYOR
Katar Başbakanı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ihtimalinin her dakika düştüğünü belirterek "Çalışmalarımız devam ediyoruz, vazgeçmeyeceğiz" dedi.
10:48 "BU KADAR SİVİL KAYBI GÖRMEDİK"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de yaşanan insani felakete değindi. Açıklamalarında kalıcı bir ateşkes için çağrı yapan Guterres, küresel kurumları göreve çağırdı. Guterres ayrıca "Görev sürem boyunca bu kadar kısa sürede bu kadar çok sivil kaybı görmemiştik" dedi.
09:39 WAFA DUYURDU İSRAİL HAN YUNUS'U VURDU
Filistin'in resmi haber ajansı Wafa, İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Han Yunus'ta bulunan bir evi vurduğunu ve en az 10 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Gece saatlerinden beri Gazze'nin merkezine düzenlenen bombardımanda ise düzinelerce kişi yaşamını yitirdi.
07.35 İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evi bombalaması sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Ham Yunus kentinde bir evi bombaladığı belirtildi.
Han Yunus'ta Filistinli bir aileye ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği ve onlarcasının yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğuna işaret edildi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, el-Magazi, ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği ifade edilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.
02.39 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalıştığı sırada İsrailli keskin nişancıların açtı ateş sonucu yaralandı.
00.50 Gazze Şeridi saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askerinin yaralandığı, bunlardan 2 bininin sakat kaldığı belirtildi.
İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, hastanelere 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla yaralı askerin getirildiği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı verilerine göre, iki ayda 2 bin askerin resmi olarak engelli tanındığı kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını, hastanelere gelen yaralılardan yüzde 58'inden fazlasının el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar mevcut olduğunu, bazılarına ampütasyon gerektiğini belirtti.
Yaralanmaların yüzde 12'sinin dalak, böbrek gibi iç organları ile baş ve göz yaralanmalarından oluştuğunu aktaran Luria, yüzde 7'sinin de psikolojik travmalar yaşadığını ayrıca her yaralının ilerde travmalar yaşayacağı dikkate alınarak da bu sayının gittikçe artacağını ekledi.
İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısını 425 olarak duyurmuştu.
00.30 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşıladı.
Netanyahu, televizyonda yaptığı konuşmada, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmesini değerlendirdi.
İsrail Başbakanı, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde aldığı doğru tutumu çok takdir ediyorum." dedi.
Netanyahu, tasarıya destek veren ülkeleri, "Diğer ülkeler de bir taraftan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını destekleyip diğer taraftan da Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedefleyen savaşı sonlandırma çağrısı yapmanın imkansız olduğunu anlamalılar." sözleriyle eleştirdi.
İsrail Başbakanı, "Hamas'ı ortadan kaldırmak için haklı savaşımızı sürdüreceğiz ve belirlenen hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.