ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e bayram konuşmasında Gazze şoku! Ateşkes talep eden Demokrat milletvekili resmen susturdu: İsa Bebek Noel kutlayamıyor

Terör devleti İsrail, Gazze 'de soykırıma devam ederken soykırımcının en büyük destekçisi ABD ise Noel Bayramı için kutlamalara şimdiden başladı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris , Washington DC'deki gözlemevinde eşi Doug Emhoff ile katıldığı Noel partisinde konuşma yaparken protestocuların hedefi oldu.

Delaware Temsilcisi olan Demokrat Milletvekili Madinah Wilson-Anton, Hariss'in konuşmasının ortasında "ateşkes" yazılı bir pankart kaldırdı ve Başkan Yardımcısı'na şöyle seslendi:

"HEMEN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIN"

Harris ise Wilson-Anton'a "Duyulmak istemenizi takdir ediyorum ama şu anda ben konuşuyorum." diye cevap verdi. Wilson Anton partiden çıkarken kameralara "Hemen ateşkes çağrısı yapın" diye seslendi.

ABD'de milletvekillerinin çoğu İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes çağrısına karşı çıkıyor. Başkan Biden ise kasım ayında Washinton Post'a yazdığı bir köşe yazısında "ateşkes barış değildir" ifadelerini kullanmış ateşkese karşı olduğunu da defalarca dile getirmişti.

ABD'de 2020 seçimlerinde 40 puanlık farkla göreve gelen Wilson Anton, Delaware'in ilk Müslüman milletvekili. Wilson-Anton Kamala Harris'e yönelik protestosunun ardından X sosyal medya hesabından "Beytüllahim'de Noel iptal edildi." Paylaşımını yaptı.