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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e bayram konuşmasında Gazze şoku! Ateşkes talep eden Demokrat milletvekili resmen susturdu: İsa Bebek Noel kutlayamıyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, pazartesi akşamı Noel konuşması sırasında Gazze tokadı ile karşı karşıya kaldı. Washington DC’deki ABD Deniz Gözlemevi’nde eşi Doug Emhoff’un yanında konuşma yaparken Delaware Temsilcisi Demokrat Milletvekili Madinah Wilson-Anton, Harris’in konuşmasını böldü ve “Beytüllahim’de Noel’i kutlamadıklarını biliyor muydunuz? Beytüllahim’de bebek İsa’nın enkaz altında olduğunu biliyor muydunuz? Neden ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?” dedi.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 11:58 Güncelleme 13 Aralık 2023, 12:39
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e bayram konuşmasında Gazze şoku! Ateşkes talep eden Demokrat milletvekili resmen susturdu: İsa Bebek Noel kutlayamıyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken soykırımcının en büyük destekçisi ABD ise Noel Bayramı için kutlamalara şimdiden başladı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Washington DC'deki gözlemevinde eşi Doug Emhoff ile katıldığı Noel partisinde konuşma yaparken protestocuların hedefi oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris' Noel konuşması sırasında Gazze şoku!

KAMALA HARRIS'E GAZZE PROTESTOSU

Delaware Temsilcisi olan Demokrat Milletvekili Madinah Wilson-Anton, Hariss'in konuşmasının ortasında "ateşkes" yazılı bir pankart kaldırdı ve Başkan Yardımcısı'na şöyle seslendi:

Sayın Başkan Yardımcısı, ben Delaware'den bir temsilciyim. Beytüllahim'de Noel'i kutlamadıklarını biliyor muydunuz? Beytüllahim'de bebek İsa'nın enkaz altında olduğunu biliyor muydunuz? Neden ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?

"HEMEN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPIN"

Harris ise Wilson-Anton'a "Duyulmak istemenizi takdir ediyorum ama şu anda ben konuşuyorum." diye cevap verdi. Wilson Anton partiden çıkarken kameralara "Hemen ateşkes çağrısı yapın" diye seslendi.

ABD'de milletvekillerinin çoğu İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes çağrısına karşı çıkıyor. Başkan Biden ise kasım ayında Washinton Post'a yazdığı bir köşe yazısında "ateşkes barış değildir" ifadelerini kullanmış ateşkese karşı olduğunu da defalarca dile getirmişti.

ABD'de 2020 seçimlerinde 40 puanlık farkla göreve gelen Wilson Anton, Delaware'in ilk Müslüman milletvekili. Wilson-Anton Kamala Harris'e yönelik protestosunun ardından X sosyal medya hesabından "Beytüllahim'de Noel iptal edildi." Paylaşımını yaptı.

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