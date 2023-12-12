Rusya ve İran’dan dev anlaşma! ABD izlemede: Detaylar sır gibi saklanıyor

Rusya ve İran siyasi, ticari ve askeri ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada Moskova ile Tahran'ın "yeni ve büyük devletlerarası anlaşma" üzerindeki çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi.

MOSKOVA VE TAHRAN ARASINDA SIR GİBİ SAKLANAN ANLAŞMA

ABD Moskova ile Tahran'ın gelişen ilişkilerini endişe ile takip ederken iki ülkenin dışişleri bakanlarının pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde "yüksek hazırlık aşamasında" olan anlaşmaya dair çalışmaları hızlandırma konusunda anlaştıkları belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Kremlin'de beş saatlik bir görüşme yapmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Kuzey Kore gibi İran'ı da açık düşman olarak gördüğüne dikkat çekti ve Rusya'nın İran'dan insansız hava araçları temin ederek Ukrayna Savaşı için askeri donanım sağlayabileceğini belirtti.

BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Kremlin geçtiğimiz ay Rusya ve İran'ın "askeri-teknik iş birliği alanı da dahil olmak üzere" ilişkilerini geliştirdiğini belirtmiş fakat Beyaz Saray'ın İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlamayı düşünebileceği yönündeki önerisi hakkında yorum yapmayı ise reddetmişti.

İranlı yetkililer ise Rusya ile askeri iş birliğinin her geçen gün daha da arttığını belirtiyor. İran geçtiğimiz ay Rusya'ya Su-35 savaş uçağı, Mi-28 saldırı helikopteri ve Yak-130 pilot eğitim uçağı sağlama düzenlemelerini tamamladığını açıklamıştı.