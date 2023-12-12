Kıbrıs'ta siyonistlerin KKTC'de 25 bin dönüm arsa aldığı iddia edildi: "Sessiz kıskaç" planladıkları belirtildi

İsrail-Hamas savaşı sürerken, ortalığı karıştıracak bir haber de KKTC 'den geldi. KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci Sabahattin İsmail, siyonist sermayesinin KKTC'yi işgal ettiğine dikkat çekti. Karpaz Gate Marina'nın arkasında kolonileşme olduğunu bildirdi. Kıbrıs'taki 380 binlik nüfusun 35 bininin Siyonistler'den meydana geldiği ifade edilirken, şu ana kadar 25 bin dönüm arazinin sahibi oldukları da belirtildi.



İKİ BİN ŞİRKET KURDULAR

Ayrıca, savaşlar sebebiyle Kıbrıs'a gelen Siyonistlerin, her alanda toplam 2 bin şirket kurduğu gündeme getirildi. Bu iddiaların sorulduğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta mülk alanlar AB'ye üye olmasına rağmen, yavaş yavaş KKTC'ye yatırım yapmaya başladığına dikkat çekti. "Ukrayna savaşından kaçanların bir bölümü KKTC'ye geldi. KKTC'ye ilgi artıyor" dedi. Tatar, yabancıya konut satışı için öncelikle güvenlik soruşturması yapıldığına, ardından da Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar sonucunda konut alınabildiğine dikkat çekti.