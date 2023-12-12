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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama: Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da 23 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı. Açıklamada, terörle ortak mücadelede, Pakistan hükümetiyle ve halkıyla dayanışmanın bu vesileyle bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 22:16 Güncelleme 12 Aralık 2023, 22:16
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama: Pakistan Hükümeti’yle ve halkıyla dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan terör saldırısını kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Hayber Pahtunhva Eyaleti'nin Dera İsmail Han Bölgesi'nde bugün meydana gelen terör saldırısında 23 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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